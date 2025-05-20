美股最錢線/降評影響股指 股價下跌更應買進

摩根史坦利首席美股 分析師威爾森表示，由於與中國的貿易休戰降低了美國經濟衰退的可能性，投資人應該在16日美國信用評級被調降後而下跌的美國股市。

穆迪調降美國債券 評級，導致10年期債券殖利率突破4.5%的關鍵水平。策略師認為，股市回跌的可能性更大。然而，威爾森指出，「如果股價下跌，我們就應買入。」

受債務評級調降影響，史坦普500指數大跌。穆迪指出，這次降評是對不斷膨脹的預算赤字的回應，且赤字沒有縮小的跡象。此舉再次引發了人們對在全球貿易不確定性持續存在之際、美國資產是否仍然受歡迎的擔憂。

穆迪是美國主要評級機構中最後一家調降美國評級的機構。惠譽評級和標普全球評級分別於2023年和2011年取消了美國債務的最高評級。

今年以來，美國股指一直落後於國際同行，直到上周華盛頓和北京達成臨時貿易協議 後，才收復了2025年來的跌幅。

威爾森表示，一個令人鼓舞的跡象是，企業財報季似乎已經結束，關稅不確定性並未對其造成重大影響。並表示，即使未來幾個月的貿易數據略微疲軟，但近期獲利上修也預示著美股將進一步上漲。

他表示：「雖然我們尊重這種潛在結果，但我們認為，由於與中國的貿易協議，市場忽略這種疲軟並認為其只是暫時現象的可能性上升了。」

威爾森3月時警告，美股的波動將持續到下半年。他現在是少數看好美股而非國際股市的策略師之一。

同時，高盛集團策略師柯斯汀預計，憑藉強勁的獲利趨勢，科技「七巨頭」將再次跑贏史指。由於投資人拋售高價股票，今年以來，該族群的市值一直在下滑。（財經新聞組）