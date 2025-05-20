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23andMe破產出售基因檢測公司 再生元砸2.56億美元收購

財經新聞組／綜合報導

製藥商再生元製藥(Regeneron Pharmaceuticals)表示，將透過破產拍賣以2.56億元收購基因檢測公司23andMe Holding。

再生元表示，它將遵守23andMe的隱私權政策和有關使用客戶資料的適用法律，並準備向法院指定的監督者詳細說明其對資料的預期用途。

23andMe今年3月提交的破產程序引起立法者的嚴格審查。他們警告，數百萬客戶的基因數據可能會被出售給不道德的買家。

23andMe上個月同意在破產期間允許法院指定一名監督員，來監督該公司對客戶基因資訊的處理及其安全政策。

該公司已經從1500萬線上訂購DNA檢測試劑盒並提供唾液樣本的顧客手上收集了基因數據。

該公司一直面臨著血統檢測試劑盒需求疲軟以及2023年資料外洩事件導致數百萬客戶基因資料外洩的困境。

根據協議，再生元將收購23andMe的所有部門，但遠距醫療服務Lemonaid Health除外。該基因檢測公司計劃逐步關閉該部門。

兩家公司表示，交易完成後，23andMe將繼續作為再生元的全資直接或間接子公司運作。

兩家公司預計將在第3季完成交易。

拍賣 DNA

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