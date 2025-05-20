穆迪降評級 美資產再遭拋售 國債、股指期貨、美元全下跌

美國主權評等遭調降，美國資產恐再遭拋售。（路透）

隨著美國與英國、中國的貿易衝突有所緩和，華爾街對於川普關稅 的擔憂減弱，美股上周連漲五天，重新接近歷史新高。

然而一波未平一波又起。本周美股投資人又出現新的障礙。這次不是針對關稅，而是美國債 務前景。

美東時間16日晚間，穆迪評級公司宣布將美國政府的最高信用評級從Aaa調降至Aa1，並將不斷膨脹的預算赤字歸咎於美國歷任總統和國會議員。穆迪表示，美國的預算赤字幾乎沒有縮小的跡象。

受此影響，中長期美國國債、美國股指期貨和美元19日全面下跌，反映出投資人者對於美國經濟前景的擔憂進一步加劇。

美國國會目前正在討論更多無資金支持的減稅措施。然而，隨著美國總統川普上台以來亂揮關稅大棒，並試圖推翻美國長期以來與歐洲各國、加拿大所建立的商業夥伴關係，美國的經濟前景似乎愈發晦暗。

富蘭克林鄧普頓投資解決方案公司副投資長苟克曼(Max Gokhman)表示：「在沒有資金支持的財政紓困措施不斷加速的情況下，調降美國國債評級不足為奇。」「美國的償債成本繼續攀升，因包括主權和機構投資人在內的大型投資人開始逐步將美國國債換成其他避險資產。不幸的是，這可能會給美國國債殖利率 帶來一個更陡峭的熊市螺旋，給美元帶來進一步的下行壓力，並降低美股的吸引力。」

富國銀行策略師舒馬赫(Michael Schumacher)和曼諾納托斯(Angelo Manolatos)在報告中告訴客戶，預計「10年期和30年期美國國債殖利率將因穆迪調降評級而再上升5-10個基點。」

法國興業銀行策略師拉賈帕(Subadra Rajappa)指出：「長期債券殖利率走高將增加美國政府的淨利息成本和赤字。從長期來看，美國國債避險地位的削弱，將影響美元以及外國對美國國債和其他美國資產的需求。」