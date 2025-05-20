我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

穆迪降評級 美資產再遭拋售 國債、股指期貨、美元全下跌

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國主權評等遭調降，美國資產恐再遭拋售。（路透）
美國主權評等遭調降，美國資產恐再遭拋售。（路透）

隨著美國與英國、中國的貿易衝突有所緩和，華爾街對於川普關稅的擔憂減弱，美股上周連漲五天，重新接近歷史新高。

然而一波未平一波又起。本周美股投資人又出現新的障礙。這次不是針對關稅，而是美國債務前景。

美東時間16日晚間，穆迪評級公司宣布將美國政府的最高信用評級從Aaa調降至Aa1，並將不斷膨脹的預算赤字歸咎於美國歷任總統和國會議員。穆迪表示，美國的預算赤字幾乎沒有縮小的跡象。

受此影響，中長期美國國債、美國股指期貨和美元19日全面下跌，反映出投資人者對於美國經濟前景的擔憂進一步加劇。

美國國會目前正在討論更多無資金支持的減稅措施。然而，隨著美國總統川普上台以來亂揮關稅大棒，並試圖推翻美國長期以來與歐洲各國、加拿大所建立的商業夥伴關係，美國的經濟前景似乎愈發晦暗。

富蘭克林鄧普頓投資解決方案公司副投資長苟克曼(Max Gokhman)表示：「在沒有資金支持的財政紓困措施不斷加速的情況下，調降美國國債評級不足為奇。」「美國的償債成本繼續攀升，因包括主權和機構投資人在內的大型投資人開始逐步將美國國債換成其他避險資產。不幸的是，這可能會給美國國債殖利率帶來一個更陡峭的熊市螺旋，給美元帶來進一步的下行壓力，並降低美股的吸引力。」

富國銀行策略師舒馬赫(Michael Schumacher)和曼諾納托斯(Angelo Manolatos)在報告中告訴客戶，預計「10年期和30年期美國國債殖利率將因穆迪調降評級而再上升5-10個基點。」

法國興業銀行策略師拉賈帕(Subadra Rajappa)指出：「長期債券殖利率走高將增加美國政府的淨利息成本和赤字。從長期來看，美國國債避險地位的削弱，將影響美元以及外國對美國國債和其他美國資產的需求。」

國債 殖利率 關稅

上一則

專家估：美遭降評 下個利空是10月財報季 關稅效應最嚴重

下一則

黃仁勳：摩爾定律已結束 AI產業的速度只有天空能限制

延伸閱讀

日本財務大臣：正在安排和貝森特會談 將討論外匯

日本財務大臣：正在安排和貝森特會談 將討論外匯
小摩CEO戴蒙警告：市場對關稅太自滿 美企獲利預估將下滑

小摩CEO戴蒙警告：市場對關稅太自滿 美企獲利預估將下滑
穆迪調降美國債信等級後 「拋售美國」心理再度發酵

穆迪調降美國債信等級後 「拋售美國」心理再度發酵
CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利