小摩CEO戴蒙警告：市場對關稅太自滿 美企獲利預估將下滑

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，市場和央行官員低估了一連串風險，人們不應該對現況感覺良好。(美聯社)

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，市場和央行官員低估了從通膨、美國創紀錄的赤字、關稅 和國際地緣緊張情勢帶來的風險，人們不應該對現況感覺良好。戴蒙也預期標普500指數企業的獲利將進一步下滑。

身為全美資產最大銀行的執行長兼董事長戴蒙周一（19日）在該銀行的年度投資者會議上發表看法，他表示，他認為股市沒有合適地反映通膨上升甚至停滯性通膨的風險。目前美股已從4月的低點回升。

戴蒙表示：「我們有巨大赤字；我認為我們有幾乎是自滿的央行。」 「你們都認為他們能掌握一切。我不認為他們能做到。」

戴蒙說，通膨走高和停滯性通膨的機率比人們想像得還大，而美國資產價格依然高昂，信用利差沒有反映出可能出現景氣下滑的影響，「目前的信用狀況是很高的風險。那些沒經歷過嚴重不景氣的人，沒有意識到信用市場可能會發生什麼」。

川普 政府快速變化的關稅政策先前導致市場因對經濟衰退和美國資產安全的擔憂而急劇下跌，但隨著川普宣稱關稅談判取得進展，市場已反彈。儘管信評機構穆迪上周五摘除美國最後持有的AAA頂級信評，但標普500指數周一仍收復盤初跌幅、收盤小漲，顯示交易人士似乎不太在乎降評一事。

戴蒙表示 ：「人們感覺良好是因為還沒看到關稅的影響。」「市場跌了10%，又漲回10%；我認為這顯示出極度的自滿。」

川普政府與包括日、韓、印度與歐盟的多個經濟體的關稅談判仍在進行中。川普近期與英國達成貿易框架協議，並與中國達成暫時互降關稅的協議，以爭取更多談判時間。

戴蒙說，即便關稅稅率降低，這些稅率依然「相當高」。他說，各國將如何回應尚不明確，而美國提升製造業也需要時間。

在川普宣布貿易政策的頭幾周，華爾街對標普5007企業的獲利預估已經調降。戴蒙周一表示，他認為，隨著企業因不確定性而暫時不提出財測或調降財測，華爾街對企業獲利的預估還會進一步調降。

戴蒙表示，在年初時，預估企業獲利成長幅度約12%，但在未來六個月內，這些預估值將降至零成長，如果發生這種情況，股價可能會下跌。他說：「我認為獲利預估將下滑，這代表本益比將降下來。」

戴蒙補充說，停滯性通膨發生的機率大約是市場預期的兩倍，而且地緣政治風險也「非常、非常、非常」高。