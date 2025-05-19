聯準會官員暗示：按兵不動 至少到9月

威廉斯表示，Fed尚有餘裕來評估新數據。(路透)

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在內兩位聯準會（Fed）官員表示，由於經濟前景不明，決策者可能9月之前都無意降息 。

威廉斯周一在抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）主辦的會議上說：「我們不會在6月或7月就能了解目前的情況。這將是收集數據、掌握全貌，並觀察事態發展的過程。」

Fed接下來的三次開會分別在6月、7月和9月。

如今投資人預料6月17日至18日再次開會降息的機率不到10%。根據聯邦基金期貨的定價，投資人預計今年底會降息兩次0.25個百分點，4月底預測會有四次。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（無表決權）周一接受彭博電視訪問時也表達了類似的看法，暗示不願意在短期內調整利率。

波斯提克說，如果川普政府的貿易談判拖延下去，「可能拖到整個夏季，這麼一來無法知道真正的影響，可能要等好幾個月才會清楚。」

波斯提克周一較早已指出，決策者需要等待「三到六個月」等塵埃落定。他表示，貿易談判也有可能更快推進，將關稅 降得比預期更多。

威廉斯和他多位同僚均表示，Fed尚有餘裕來評估新數據。他承認通膨已經有所回落，且經濟接近充分就業，但他仍在關注違約情況和消費者支出的意願。

他也形容目前Fed政策設定為「稍微偏緊」，並認為當前狀況良好。

Fed 副主席傑佛森在亞特蘭大聯邦準備銀行2025年金融市場會議上強調應暫且觀望。他表示，對Fed而言，重要的是要確保物價上漲不會轉變為持續的通膨上升。

傑佛森說：「鑒於我們目前面對的不確定性，我認為我們應該等著看政策隨時間的演變及其影響。」他也說，貨幣政策當前處於「非常良好的狀態」。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（無表決權）周一也表示，美國經濟在今年初穩定增長，且Fed在降低通膨方面已取得很大進展。然而，他指出，關稅形同拋給決策者「變化球」，導致決策者按兵不動。

卡斯哈里說：「有很多我們得應付的不確定性，現在只能走著瞧，直到獲得更多資訊。」