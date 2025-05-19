我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認為不動產較安全 美國富人貿易戰下大買豪宅

美債殖利率回落 降評影響力弱 史指連6漲

穆迪調降美國債信等級後 「拋售美國」心理再度發酵

編譯劉忠勇／綜合外電
公債殖利率上升通常會推升幣值，但對債務的疑慮反而讓市場對美元更不放心。（美聯社）
公債殖利率上升通常會推升幣值，但對債務的疑慮反而讓市場對美元更不放心。（美聯社）

投資人再度面對美國金融市場震盪開盤的一天，引發波瀾的原因並非關稅，而是對美國債務日益憂心，也對美國資產形成新的壓力。

穆迪上周五晚上宣布將美國信用評級從Aaa降至Aa1後，美股期指和美債期貨回落，美元也在亞洲早盤交易走低。穆迪歸咎歷任總統和國會讓預算赤字不斷擴大且毫無縮減跡象。這次降評可能加劇華爾街對美國公債的疑慮，尤其國會開始議決更多資金無著落的減稅措施。

上周五，美國10年期公債殖利率在交投清淡之際一度上揚至4.49%。

富蘭克林鄧普頓解決方案團隊副投資長高克曼（Max Gokhman）說：「在持續的無資金支持的大規模財政支出下，公債降評並不意外，這種情況只會加劇。」他說：「隨著大型投資者，無論是主權基金還是法人開始逐步將公債替換為其他避險資產，償債負擔成本將持續上升。不幸的是，這可能會為美國公債殖利率創造一個危險熊市加劇的循環，對美元施加進一步下行壓力，並降低美國股市的吸引力。」

富國銀行（Wells Fargo）策略師舒馬赫（Michael Schumacher）和馬諾拉托斯（Angelo Manolatos）在報告中告訴客戶，他們預期「10年期和30年期公債殖利率將因穆迪降級而再上升5至10個基點。」上升10個基點將使30年期公債殖利率突破5%，並達到2023年11月以來最高點。

公債殖利率上升通常會推升幣值，但對債務的疑慮反而讓市場對美元更不放心。

歐洲中央銀行總裁拉加德在法國論壇報（La Tribune Dimanche）周六刊出的專訪中表示，美元最近對反常歐元走貶，反映「金融市場某些部分對美國政策不確定感且失去信心」。

公債殖利率上揚，會推高利息支出，增添美國政府的債務負擔，這同時也可能因推升貸款利率（如房貸和信用卡利率），進一步導致經濟放緩。

美國財政部長貝森特周日接受NBC訪問時，談到穆迪降評時說：「穆迪是一個落後指標——這是大家對信用評級機構的看法。」

巴克萊銀行（Barclays）分析師在報告中表示，他們預期穆迪降級不會改變國會的投票結果，也不會引發美國公債的強制拋售潮，對貨幣市場影響有限。過去美國公債遭到降評後，往往後來也會回升。

巴克萊的麥克林（Michael McLean）、普拉丹（Anshul Pradhan）和厄爾（Samuel Earl）說：「自2011年標準普爾降評美國後，對美國政府降評已失去政治意義，當年影響也有限，甚至幾乎沒有。」

穆迪宣布降評同時，美國財政部報告指出，中國3月減少持美國公債，引發市場對中國官方減持對美國債務和美元部位的臆測，但前財政部官員塞瑟（Brad Setser）在社群平台X上表示，這些數據顯示「縮減期限的操作而非真正撤離美元」。

殖利率 財政部 國債

上一則

認為不動產較安全 美國富人貿易戰下大買豪宅

下一則

輝達攜手阿聯MGX 打造歐洲最大AI資料中心

延伸閱讀

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀
美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引債券殖利率飆升

美股早盤／道瓊挫跌逾100點 美失3A評等引債券殖利率飆升
美日財長會談前夕 投資人重建日圓多頭部位

美日財長會談前夕 投資人重建日圓多頭部位
川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

川普減稅法案在眾議院委員會過關 為全院表決鋪路

熱門新聞

德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
國際信評機構穆迪(Moody's)調降美債評等從最高的3A降至Aa1，財政部長貝森特(Scott Bessent)18日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時則說穆迪信評不太可靠。（路透）

CNN分析：華爾街若再現「拋售美國」潮 局勢恐不樂觀

2025-05-19 10:20
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20
摩根士丹利財富管理部門投資長夏雷特警告，美國股市這波反彈即將走到盡頭，建議投資人獲利了結科技股。(路透)

美股大盤恐難再漲 大摩建議買這些較有賺頭

2025-05-17 11:09

超人氣

更多 >
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%

五款日本車超保值 買了三年折舊率不到30%