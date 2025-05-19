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認為不動產較安全 美國富人貿易戰下大買豪宅

美債殖利率回落 降評影響力弱 史指連6漲

認為不動產較安全 美國富人貿易戰下大買豪宅

編譯任君翔／綜合外電
雖然美國房市仍處在寒冬中，但豪宅交易在近期卻十分熱絡。（美聯社）
雖然美國房市仍處在寒冬中，但豪宅交易在近期卻十分熱絡。（美聯社）

雖然美國房市仍處在寒冬中，但豪宅交易在近期卻十分熱絡；因美國富人紛紛在市場動盪及經濟不確定性環繞下，轉向其認為相對穩定的高級資產。

財星雜誌（Fortune）報導，「華爾街日報」分析美國房地產銷售數據，發現近幾個月來，售價在1,000萬美元以上的住宅，在高價位市場中銷量攀升。

2月1日-5月1日間，洛杉磯郡1,000萬美元以上的住宅銷量總計為160戶，較去年同期成長了29%。其中，位於比佛利山（Beverly Hills）的豪宅銷量，更增加了33%，至16戶。

曼哈頓則較去年同期高出21%，邁阿密-戴德郡（Miami-Dade）也成長了48%。佛羅里達州的棕櫚灘（Palm Beach）豪宅銷售增長50%。而科羅拉多州的亞斯本（Aspen）也增加44%。

相較之下，美國整體房市仍舊黯淡，主因是高昂的房貸利率及房價，讓多數美國人不得其門而入。

一位近期在曼哈頓購入四戶獨立產權公寓的紐約企業家表示，股市風險太高，尤其是處在通膨情境時，並說，「房地產更安全、波動較小。」

3月時，美國房地產經紀人協會（NAR）首席經濟學家勞倫斯•尹（音譯）指出，當股市不穩時，進入房地產領域的財富也來到歷史最高點。

尹告訴CNBC，人們將會把注意力放在尋找具備穩定性的標的，「有些人轉向黃金，但也許其他人會擁抱不動產的穩固基礎，而目前的抵押貸款違約率仍接近史上最低水準。」

近期一項蓋洛普（Gallup）民調發現，23%美國人將黃金視為最佳的長期投資，數字較一年前上升5個百分點。同時，37%的人認為不動產是最佳選項，比率不變。而回答股票者則占16%，下滑6個百分點。

房地產 曼哈頓 華爾街

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