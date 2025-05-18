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美股期指挫低 因穆迪摘除美AAA頂級信評 金價勁揚1%

編譯葉亭均／綜合18日電
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紐約證交所交易員。(路透)
紐約證交所交易員。(路透)

美股三大期貨指數18日走跌，因投資人對信評機構穆迪摘除美國最後的AAA頂級信評做出反應。

在美東時間18日晚間近7時，道瓊期貨指數下跌近300點，跌幅0.68%；史坦普500指數和那斯達克100指數期貨分別下跌約0.7%。

不過，黃金現貨價格大漲1%，報每英兩3235.70美元。

穆迪上周五將美國的信用評等從最高級的Aaa調降一級，降至Aa1，與另外兩大信評同業惠譽和史坦普全球評等看齊。穆迪對美國信評降評的理由是，聯邦政府預算赤字增加，而且在高借貸成本時期，現有的美國債務帶來深遠影響，構成了財政挑戰。

穆迪的降評行動可能對美債價格構成壓力，並且推高殖利率，此時正值經濟已經面臨美國總統川普關稅政策的不利影響。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案（Franklin Templeton Investment Solutions）副投資長Max Gokhman表示：「在無止盡且未有資金支持的財政浪費不斷加劇的情況下，公債信評遭調降並不令人意外。舉債成本將持續攀升，因為大量投資人，包括主權和機構投資者，開始把美債換成其他安全的避險資產。不幸的，這可能導致美債殖利率陷入危險的不利螺旋，進一步加深美元走貶的壓力，並且降低美國股票的吸引力。」

殖利率 惠譽 那斯達克

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