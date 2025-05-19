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Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

美債殖利率走高 美股添變數

編譯劉忠勇／綜合報導

美中貿易意外緩和，加上美國總統川普中東行敲定多筆大單，帶動史坦普500指數上周連續五日上漲。不過，因穆迪調降美國債信評等，美股16日盤後轉而下挫，公債殖利率走高，為本周美股表現投下變數。

追蹤史坦普500指數的ETF盤後下跌約1%，美國公債期貨跌至當日低點，且連續三周收黑，為今年最長跌勢。美國10年期公債殖利率周五收在4.437%。

Raymond James分析師指出，自2021年來，美國10年期公債殖利率4.5%是美股的重要分水嶺，一旦突破此關卡，大型股表現將受抑制。

史坦普500指數16日正常交易時段收漲0.7%，道瓊工業指數上漲332點，那斯達克綜合指數上漲0.5%。一周下來，那指大漲7.2%，史坦普和道指各漲5.3%和3.4%，扳回今年來頹勢。

費半上周大漲10.2%，台積電ADR周五收在平盤，但一周漲勢也超過10%。輝達（NVIDIA）周線大漲16%，超微（AMD）大漲14%，這兩家公司分別和阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯達成人工智慧（AI）晶片的供貨協議。

川普16日又拋出新變數，無法和150個尋求協商的貿易夥伴一一會面，美國將致函貿易夥伴，「告訴他們要付出什麼代價，才能在美國做生意」。

Bleakley Financial Group 投資總監布克瓦（Peter Boockvar）說：「我認為市場現在的心態是，一切會回到關稅戰之前的狀態，一切都會沒事，但我認為世界已經變了。我很難相信目前這種漲勢能夠持續。我當然理解這波反彈，但要撐在這個價位恐怕不容易。」

殖利率 史坦普500 美股

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