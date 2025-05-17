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美喪失3A信評 對美國公債、美元、美股後市影響多大？

編譯湯淑君／綜合外電
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美中關稅戰降溫削弱避險買盤，加上穆迪（Moody's）16日摘除美國AAA頂級信評觸動美國公債殖利率竄升，使美國公債價格周線連三跌，寫下2025年迄今最長連跌紀錄。（路透）
美中關稅戰降溫削弱避險買盤，加上穆迪（Moody's）16日摘除美國AAA頂級信評觸動美國公債殖利率竄升，使美國公債價格周線連三跌，寫下2025年迄今最長連跌紀錄。（路透）

美中關稅戰降溫削弱避險買盤，加上穆迪（Moody's）16日摘除美國AAA頂級信評觸動美國公債殖利率竄升，使美國公債價格周線連三跌，寫下2025年迄今最長連跌紀錄。

道瓊市場數據顯示，美國2年期、10年期和30年期公債殖利率16日收在3.980%、4.437%和4.895%，一周來分別勁升9.9、6.3和6.3個基點，周線全面連三周走高，且單周升幅皆為4月11日來最大。債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

貿易戰降溫削弱美債避險買盤

美國總統川普周一突然宣布，對中國大陸加徵的關稅從145%大砍到30%，美中關稅大戰休兵90天。華爾街分析師見狀，紛紛調降美國經濟衰退機率預測，並研判聯準會（Fed）將來降息步伐將更審慎。

交易員如今押注Fed今年可能降利率兩次，首次降息時點可能推遲到10月。

美中貿易戰休兵，使美股士氣大振，投資人風險胃納擴增，遁入債市避險需求隨之大減。 Miller Tabak資產管理公司經理人馬雷說：「美中貿易戰休兵無疑是（對美股）有利的發展，降低經濟衰退的機率。」

穆迪調降美國信國評激升殖利率

另一重大發展，是穆迪在16日紐約市場收盤後，宣布調降美國債信評等一級，從頂級的Aaa降至Aa1，反映政府債務和利息負擔升高的顧慮。

消息傳出後，美國公債期貨價格摔落當天最低點，10年期美國公債殖利率衝上4.49%。

至此，三大信評公司皆已摘除美國AAA信評。標普（S&P Global Ratings）率先在2011年收回給美國的AAA頂級信評，惠譽（Fitch Ratings）則在2023年8月將美國信評下調一級至AA+，同年11月穆迪把美國評等展望從「穩定」降至「負向」，如今終於把降評付諸行動。

分析師評估降評對美債、美股、美元的影響

分析師大多認為，有別於2011年美國頂級信評遭標普移除那種驚天動地的衝擊，穆迪16日降評行動不令人意外，對公債市場本身影響有限。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗在社群平台X發文說：「儘管這是歷史性的舉動，且會引起媒體關注，但市場衝擊可能有限。」

Damped Spring Advisors執行長康斯坦表示，很難說重不重要，但肯定不是好消息，因為可能勾起投資人對2011年賣壓狂湧的記憶。

2011年8月，標普調降美國債信評等在市場投下震撼彈。當時，兩黨債限之爭和歐債危機惡化，已讓投資人成為驚弓之鳥，標普突如其來的降評舉動加劇那年夏末股市賣壓。不過，美國公債倒是在標普降評後大漲，殖利率下滑。

富蘭克林坦伯頓副投資長高克曼說：「資金無著落卻揮霍不止，美債降評不令人訝異...而且，償債成本持續走高，大型投資人開始逐漸以別的安全資產替換美國公債。」

高克曼認為，美國喪失頂級信評，可能導致危險的「熊陡」（長債殖利率升幅大於短債殖利率）循環，進一步對美元構成貶值壓力，並降低美股吸引力。

JonesTrading首席市場策略師歐魯克說：「我認為，近來已強彈的股市，將遭遇一波獲利了結賣壓。2011年標普降評時，美國公債起初也遭賣壓沖刷，但後來隨著遁入安全資產的避險買盤湧現而大漲。」

Tigress Financial投資長費賽斯認為，穆迪降評對美國公債影響極微，倒是其他國家的主權債可能遭殃。他說：「美國財政部發行的債券，被視為全世界最安全的投資。當美國信評遭降，震撼波可能衝擊其他國家的主權債，畢竟美國是標竿。未來數周對美股影響多大，還有待觀察，但基於最近美股已大漲，後市謹慎看待為宜。」

殖利率 美股 貿易戰

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