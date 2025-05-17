美國5月消費者信心再降 通膨預期續升

美國5月密西根大學消費者信心指數初估數字創空前次低紀錄，通膨預期也上升到1981年來最高水準。（路透）

美國5月密西根大學消費者信心指數初估數字創空前次低紀錄，通膨預期也上升到1981年來最高水準；許多消費者高度擔憂即將失業，共和黨 支持者也愈來愈不滿川普 的經濟政策。

消費者信心指數降到50.8，低於4月的52.2，對未來預期指數更降到46.5。未來一年的通膨率預期由6.5%上升到7.3%，主因民眾認為川普發動的貿易戰將導致物價上漲；長期通膨預期由4.4%上升到4.6%。

共和黨選民的消費信心由90.2下降到84.2，是去年11月來最低；對未來經濟預期指數也由95.9降到90.8，同樣是6個月來低點。

這項調查是在4月22日─5月13日期間所做，意味著大部分受訪者尚未考慮到美中貿易戰休兵90天的因素。5月最終調查報告可能進一步顯示美國對中國降低關稅 對通膨預期的影響。

但即使美中達成長期性貿易協定，但物價仍將上漲。沃爾瑪執行長麥克米隆警告，該公司無法吸所有的關稅壓力，「關稅上升將導致物價上漲」。

高頻密經濟學公司首席經濟學者溫柏格表示，「通膨預期已大亮紅燈」。凱投集團北美經濟學者布朗表示，「美國家庭顯然對美中之間以牙還牙式的關稅升高更為警戒；基於雙方已經降稅，消費者信心將快速回升」。