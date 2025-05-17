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NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳揭難走私原因 信心喊：大家非常謹慎

編譯林文彬／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）
輝達執行長黃仁勳表示，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日抵達台灣，在台一舉一動備受關注。針對輝達人工智慧（AI）晶片轉賣至中國的疑慮，黃仁勳17日表示，對輝達貿易夥伴有信心，目前沒有輝達半導體轉賣至中國市場的證據。

黃仁勳向彭博新聞表示，輝達硬體大到不容易跨境走私，該公司客戶也了解法規並自我監控。輝達最新旗艦產品以整合系統形式銷售，最多可能包含72顆圖形處理器（GPU）及36顆處理器，要價數百萬美元。

黃仁勳說：「沒有任何AI晶片轉賣的證據，這些系統既大又重，Grace Blackwell系統重量逼近2公噸，短期內無法把這套系統放進口袋或背包。更重要的是，輝達產品銷往的國家和企業了解不允許轉賣，大家都想繼續採購輝達業內最先進技術，所以會以非常謹慎的態度自我監控。」

美國前總統拜登政府曾制定所謂的AI擴散規定，以避免銷往其他國家的貨物轉賣至中國，現任總統川普已決定撤銷這項規定。黃仁勳對川普新措施表示歡迎，強調限制美國技術在全球流動絕對是錯誤舉動，讓美國技術儘可能在全球發揚光大，才是美國該做的事。

輝達 黃仁勳 AI

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