關稅、股票估值仍是隱患 瑞銀下調美股評級至「中性」

美股的反彈可能受到關稅和估值的制約。（路透）

中美貿易休戰後的市場動能使美股 重新接近歷史高點，但對既有關稅 和更高股票估值帶來經濟影響的擔憂，可能會在短期內減緩漲勢。

史坦普500指數自4月8日觸及今年收盤最低點以來已飆升18%，收復2025年大部分損失，較2月創下的歷史最高點下跌約4%。

然而，史指本益比已觸及2個月高點，而2025年獲利成長預期自今年年初以來一直在下降。投資人表示，雖然美國關稅似乎沒有以前那麼嚴厲，但進口稅仍可能對企業利潤和消費者支出造成壓力，引發對經濟的不安情緒。

中美兩國上周末達成為期90天的貿易休戰協議，雙方將關稅調降逾100個百分點。全球兩大經濟體之間的貿易戰也因此降溫，給本周美股帶來額外的提振。

摩根大通 經濟學家費羅利表示，美國對進口商品徵收的整體有效關稅已從先前的24%降至14%，但仍高於2024年的2.3%，「較低的新關稅稅率仍然會推高通膨，從而抑制實際可支配收入和實際消費支出。」

隨著第1季財報季結束，美國企業所公布的利潤遠高於預期。不過LSEG IBES的數據顯示，分析師已將美企全年獲利預期從年初的14%下修至8.7%。

Edward Jones資深投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示：「估值出現反轉，而獲利預期卻下降，因此短期內進一步上漲將更加困難。」

LSEG Datastream數據顯示，對未來12個月獲利預測的史指預期本益比本周自3月初以來首次突破21，遠高於長期平均值15.8，並較4月市場低點時的17.9水準大幅上升。

瑞銀全球財富管理策略師注意到市場的強勁反彈，將美股評級從「有吸引力」下調至「中性」。

瑞銀在報告中表示：「經濟將不得不適應更高的關稅，這可能會導致一段時間的經濟數據疲軟，並對股市造成溫和的阻力。」