撤銷財測、服務中斷、機場災難 美航空業勉強持穩

當談到美國航空業時，通常不會聯想到「穩定」這個詞。撤銷的財測、持續不斷的服務中斷以及機場災難，已導致人們對該行業的評價不再那麼高。

但穩定仍然是當前的主題。雖然貿易和旅遊的不確定性以及安全方面的不安給前景蒙上陰影，但航空公司仍展示出訂位穩定的跡象。

在美國銀行工業、運輸和航空會議本周發布的報告中，航空公司管理團隊重點關注了訂位趨勢的穩健性，尤其是三大傳統航空公司：聯合航空 、美國航空和達美航空 。它們也指出，高階旅遊市場持續保持韌性，而主艙市場則表現疲軟，這與各公司上個月在財報電話會議上發表的評論類似。

報告指出，商務旅行成長雖然已脫離今年稍早的峰值，但仍保持正成長。但也僅止於此。

這與該行業以外的報告相吻合，這些報告顯示某些方面的消費一切如常，但在其他方面支出卻十分謹慎。較富裕的消費者繼續消費，而收入較低的消費者則減少消費。正如達美航空管理層所指出的：大部分疲軟因素來自於主艙非尖峰時段的訂位。

美國航空和西南航空上個月發布財報時均調降對2025年的預期，理由是不確定性影響了需求；達美航空也跟進。但根據報導，自此以後，局勢已趨於穩定。Frontier在財報會議上指出，隨著消費者信心增強，乘客需求增強，公司可以提高票價。

美國銀行研究所發布的另一份報告進一步顯示了支出疲軟和分化的跡象。

該報告衡量了從年初到5月初的家庭信用卡消費情況，報告指出：「2025年旅行和旅遊支出的起步速度比過去幾年要慢。」數據顯示，航空和住宿支出明顯疲軟。

調查數據還顯示，與2024年相比，低收入 家庭今年似乎更傾向於在美國境內度假，而更高比率的低收入者根本不打算旅行。