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Nvidia最新持股曝光 出手相助CoreWeave可能已大賺65%

編譯葉亭均／綜合外電
根據美國證管會的報告，CoreWeave是輝達最大持股部位。（路透）
根據美國證管會的報告，CoreWeave是輝達最大持股部位。（路透）

AI資料中心服務業者CoreWeave自今年初上市以來，股價已大漲約65%，而輝達（Nvidia）則是大贏家。

根據輝達（Nvidia）在15日盤後最新提交的13G報告，輝達在截至3月底持有2,418萬股CoreWeave的股票，當時價值接近9億美元，假設輝達迄今一股未賣，隨著過去一個月CoreWeave股價飆升，這筆持股現在的價值接近16億美元。

CoreWeave 是一家能出租輝達繪圖處理器（GPU）用於AI模型訓練的公司，今年3月底於那斯達克交易所上市，是2021年以來最大的美國創投支持的科技IPO案。CoreWeave在上市前，透過債務和股權籌得數十億美元，也從主要供應商輝達取得了資金。

根據CoreWeave當時提交的IPO投資公開說明書，輝達擁有1,790萬股，在該公司持股比率約5%。而根據周四的最新文件，輝達現在持有2,418萬股。

其實CoreWeave上市IPO過程並不順利，根據CNBC報導，在吸引投資人的路演過程中，CoreWeave將IPO的預期定價區間定在每股47至55美元，但市場不買帳，結果輝達出手介入，以每股40美元的價格認購2.5億美元的股份。後來，CoreWeave將發行價設定在每股40美元，發行3,750萬股，籌資15億美元。

目前，CoreWeave的投資人已獲得可觀報酬，周四收盤價為每股65.77美元，比IPO時上漲約65%。CoreWeave15日公布，上季營收較去年同期狂增420%，超出分析師預期，並喊出今年資本支出上看230億美元。

CoreWeave成立於2017 年，最初從事乙太幣挖礦，但兩年後轉向AI領域。該公司是輝達GPU早期的大買家，持有超過25萬組顯卡。CoreWeave如今向大型科技公司出租算力，客戶包括微軟（Microsoft）、OpenAI、Meta和IBM，支援AI系統的開發。該公司去年營收有 62% 來自微軟。

根據輝達的13G報告，在輝達持股的投資組合中，CoreWeave占比最大，達到78.17%，其次是安謀（10.25%）、資料中心建設和營運商Applied Digital（3.78%）、生技公司Recursion Pharmaceuticals（3.55%）、Nebius Group（2.19%，前身為有「俄版谷歌」之稱的Yandex）以及自駕車公司文遠知行（2.06%）。

13G報告要求持股超過5%的股東向公眾揭露所持有的股票倉位。

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