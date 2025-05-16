美股強勢反彈 華爾街失算 散戶投資人成大贏家

美中貿易休戰引發美股急漲，收復今年來所有跌幅。(歐新社資料照片)

美中貿易休戰引發美股 和美元急漲，美股更收復今年來所有跌幅，把一直坐壁上觀的華爾街投資機構殺了個措手不及。這些法人一直擔憂美國經濟急速下滑以及美國政府決策混亂，因此加碼美國公債。結果顯示，這段時間法人在美股、美元及美債市場全部都押錯寶，散戶投資人成了大贏家。

那斯達克100指數目前比兩周前急漲近30%，美元也大幅回升，美國公債則不漲反跌。但據美國銀行（BofA）每月經理人訪調顯示，在美中休兵之前，基金經理人看淡美股的比率達到兩年來高點，看壞美元的比率更達到2006年來高點，看好歐元的比率攀抵2024年9月以來最高。

另外，在5月6日止的一周內，基金經理人投入10年期美債的多單部位創新高，賭的是公債價格將上升，殖利率 將下降，結果走勢恰恰相反，10年期殖利率已由4月初4%附近上升到約4.5%。

由於避險基金在內的投資機構之前已被擠壓出場，使這一波美股及美元回升走勢格外順暢。貝萊德機構美國投資及資產組合主管喬胡利表示，「一些投資機構大舉進行脫險操作，並坐擁大量現金退場觀望」。

美股大幅回升的同時，VIX恐慌指數則明顯下降，目前已回到4月2日「解放日」之前的水位，對歐元／美元匯率 震盪幅度的預期也降到3月來低點。

德意志銀行的數據顯示，「逢跌即買」的散戶投資人大發利市；他們是4月來推動美股上漲的主力，而專業投資機構則是按兵不動。數據顯示，過去一個月來史坦普指數上升主要發生在由紐約市場現股正常交易的時間，而這一向是散戶活躍的時間；反觀法人機構買進期指與衍生性產品的盤後時間，美股表現大致平平。

一些基金經理人仍警告，散戶投資人可能樂觀過頭。羅素投資公司投資策略長皮斯表示，「投資人在過於樂觀之前，不要忘記政策混對消費者及企業信心的傷害」。尤其是美元匯率可能隨著貿易對經濟的干擾變得明朗之後，而再度走軟」。