涉醫療詐欺遭刑事調查 聯合健康保險股價暴跌10.93%

媒體報導美國司法部 正就可能的醫療保險 詐欺行為對醫療巨頭聯合健康保險公司(UnitedHealth Group)展開刑事調查。該公司股價暴跌10.93%。

《華爾街 日報》14日晚間引述知情人士的話報導，美國司法部正重點關注該公司的醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)業務行為，但潛在刑事指控的具體性質尚不清楚。

聯合健康集團發表聲明表示，司法部尚未就所報導的調查通知該公司，並稱該報的報導「極不負責任」。

該公司還表示：「我們堅持醫療保險優勢計畫的完整性。」

這是該保險公司的醫療保險優勢業務今年第二次受到聯邦政府的審查。 《華爾街日報》2月報導，美國司法部正對該公司是否誇大診斷結果以觸發其醫療保險優勢計畫的額外付款進行民事調查。

聯合健康保險的醫療保險和包括醫療保險優勢業務的退休部門，是該集團最大的收入來源，去年銷售額達到1390億元。

根據報導，調查也發生在聯合健康集團執行長威蒂(Andrew Witty)意外離職之後。他的職位將由該公司前長期執行長漢姆斯利(Stephen Hemsley)接任。

由於遭遇一系列挫折，聯合健康集團股價今年來已下跌45.62%。

瑞穗醫療保健股票策略師霍爾茲(Jared Holz)表示，聯合健康集團的市值僅一個月就由6000億元蒸發了3000多億元。並說，「除非有更多證據證明公司表現更加穩定」，否則該公司有可能被從道瓊工業平均指數中剔除。

聯合健康集團也經歷了動盪的2024年，面臨歷史性的網路攻擊、高於預期的醫療費用以及執行長湯普森(Brian Thompson)遇害後公眾的強烈反應。