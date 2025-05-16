我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

涉醫療詐欺遭刑事調查 聯合健康保險股價暴跌10.93%

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

媒體報導美國司法部正就可能的醫療保險詐欺行為對醫療巨頭聯合健康保險公司(UnitedHealth Group)展開刑事調查。該公司股價暴跌10.93%。

華爾街日報》14日晚間引述知情人士的話報導，美國司法部正重點關注該公司的醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)業務行為，但潛在刑事指控的具體性質尚不清楚。

聯合健康集團發表聲明表示，司法部尚未就所報導的調查通知該公司，並稱該報的報導「極不負責任」。

該公司還表示：「我們堅持醫療保險優勢計畫的完整性。」

這是該保險公司的醫療保險優勢業務今年第二次受到聯邦政府的審查。 《華爾街日報》2月報導，美國司法部正對該公司是否誇大診斷結果以觸發其醫療保險優勢計畫的額外付款進行民事調查。

聯合健康保險的醫療保險和包括醫療保險優勢業務的退休部門，是該集團最大的收入來源，去年銷售額達到1390億元。

根據報導，調查也發生在聯合健康集團執行長威蒂(Andrew Witty)意外離職之後。他的職位將由該公司前長期執行長漢姆斯利(Stephen Hemsley)接任。

由於遭遇一系列挫折，聯合健康集團股價今年來已下跌45.62%。

瑞穗醫療保健股票策略師霍爾茲(Jared Holz)表示，聯合健康集團的市值僅一個月就由6000億元蒸發了3000多億元。並說，「除非有更多證據證明公司表現更加穩定」，否則該公司有可能被從道瓊工業平均指數中剔除。

聯合健康集團也經歷了動盪的2024年，面臨歷史性的網路攻擊、高於預期的醫療費用以及執行長湯普森(Brian Thompson)遇害後公眾的強烈反應。

醫療保險 司法部 華爾街

上一則

Fed：長期利率恐走高 美可能進入更頻繁「供應衝擊」時期

下一則

中國造車新勢力「蔚來、小鵬、理想」有危機

延伸閱讀

FBI警告：折扣醫療保險詐騙 1/3國人曾上當

FBI警告：折扣醫療保險詐騙 1/3國人曾上當
聯邦減資助 舊金山將留預備金設防

聯邦減資助 舊金山將留預備金設防
如何強壯骨骼減少跌倒：聯合健康保險祝華人女性身體強健，生活更健康

如何強壯骨骼減少跌倒：聯合健康保險祝華人女性身體強健，生活更健康
韓媒：南韓去年不當領醫保金案件 7成是中國人

韓媒：南韓去年不當領醫保金案件 7成是中國人

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣