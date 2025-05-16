我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

避稅買氣消退 美4月零售額僅增0.1% 專家估本季溫和反彈

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
避免關稅的買氣消退，4月零售額升幅低於預期。（歐新社）
避免關稅的買氣消退，4月零售額升幅低於預期。（歐新社）

美國4月零售額成長放緩，原因是美國家庭在關稅調升前提前購買汽車帶來的提振作用消退；且在經濟前景不明朗的背景下，家庭減少了其他支出。

美國商務部人口普查局表示，繼3月零售額上修至成長1.7%之後，4月零售額小幅上漲0.1%。經濟學家先前預測3月零售額將保持不變，仍為原本報告成長1.5%。

在川普總統混亂的關稅政策影響下，今年零售額波動劇烈。今年4月對全球汽車和卡車徵收25%的關稅開始生效，引發了渴望避免汽車價格上漲的家庭的搶先購買浪潮。

美國對中國進口商品徵收的關稅被調高至145%，並對幾乎所有進口到美國的商品徵收10%的統一關稅，這也鼓勵消費者搶在關稅前大肆購買，並支持了4月的銷售。

即使華盛頓和北京上周末達成為期90天的貿易戰休戰協議，大幅削減了進口關稅，但未來局勢仍存在不確定性。

4月不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心零售額下降0.2%，而3月核心零售額上修至成長0.5%。這些所謂的核心零售額與國內生產毛額(GDP)的消費支出部分最為接近。

經濟學家先前預測4月核心零售額將成長0.3%；3月核心零售額原為成長0.4%。

1至3月當季消費者支出表現強勁，為第2季消費成長奠定了更強勁的基調。

由於企業為逃避關稅而大量進口，上季經濟萎縮0.3%，經濟學家預計本季經濟將出現溫和反彈。

雖然勞動市場強勁，薪資穩步上漲，支撐了消費者支出，但由於經濟不確定性和近期股市拋售，美國家庭正在減少機票和酒店住宿等服務方面的可自由支配支出。

根據美國商銀信用卡資料的分析，美國商銀研究所認為大多數家庭的財務狀況良好，每月有更多消費者償還卡債。但報告指出，「我們發現只支付信用卡最低還款額的家庭比率有所增加，這代表一些家庭面臨的壓力正在擴大。」

關稅 人口普查 商務部

上一則

財經簡訊

下一則

涉醫療詐欺遭刑事調查 聯合健康保險股價暴跌10.93%

延伸閱讀

關稅衝擊未至…日本第1季經濟已現萎縮 比原估計0.3%更差

關稅衝擊未至…日本第1季經濟已現萎縮 比原估計0.3%更差
美國關稅政策讓盟友失去信任？ 坎伯：大家有些迷惘

美國關稅政策讓盟友失去信任？ 坎伯：大家有些迷惘
反應美關稅影響 這款鞋全球漲價

反應美關稅影響 這款鞋全球漲價
美國4月PPI意外下降 零售銷售幾乎持平

美國4月PPI意外下降 零售銷售幾乎持平

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
任永力指出，DOGE撙節和提高關稅加總起來仍無法填補1.2兆美元的赤字缺口。(歐新社)

分析：美恐需上演「特拉斯時刻」來解決1.2兆赤字問題

2025-05-14 22:40
特斯拉執行長馬斯克（圖中）表示，希望將特斯拉旗下自動駕駛計程車引進沙烏地阿拉伯。（路透）

被歐美討厭的馬斯克 在中東竟雙喜臨門？全拜這件事所賜

2025-05-14 07:20

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣