避稅買氣消退 美4月零售額僅增0.1% 專家估本季溫和反彈

避免關稅的買氣消退，4月零售額升幅低於預期。（歐新社）

美國4月零售額成長放緩，原因是美國家庭在關稅 調升前提前購買汽車帶來的提振作用消退；且在經濟前景不明朗的背景下，家庭減少了其他支出。

美國商務部人口普查 局表示，繼3月零售額上修至成長1.7%之後，4月零售額小幅上漲0.1%。經濟學家先前預測3月零售額將保持不變，仍為原本報告成長1.5%。

在川普總統混亂的關稅政策影響下，今年零售額波動劇烈。今年4月對全球汽車和卡車徵收25%的關稅開始生效，引發了渴望避免汽車價格上漲的家庭的搶先購買浪潮。

美國對中國進口商品徵收的關稅被調高至145%，並對幾乎所有進口到美國的商品徵收10%的統一關稅，這也鼓勵消費者搶在關稅前大肆購買，並支持了4月的銷售。

即使華盛頓和北京上周末達成為期90天的貿易戰休戰協議，大幅削減了進口關稅，但未來局勢仍存在不確定性。

4月不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務的核心零售額下降0.2%，而3月核心零售額上修至成長0.5%。這些所謂的核心零售額與國內生產毛額(GDP)的消費支出部分最為接近。

經濟學家先前預測4月核心零售額將成長0.3%；3月核心零售額原為成長0.4%。

1至3月當季消費者支出表現強勁，為第2季消費成長奠定了更強勁的基調。

由於企業為逃避關稅而大量進口，上季經濟萎縮0.3%，經濟學家預計本季經濟將出現溫和反彈。

雖然勞動市場強勁，薪資穩步上漲，支撐了消費者支出，但由於經濟不確定性和近期股市拋售，美國家庭正在減少機票和酒店住宿等服務方面的可自由支配支出。

根據美國商銀信用卡資料的分析，美國商銀研究所認為大多數家庭的財務狀況良好，每月有更多消費者償還卡債。但報告指出，「我們發現只支付信用卡最低還款額的家庭比率有所增加，這代表一些家庭面臨的壓力正在擴大。」