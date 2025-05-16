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美股最錢線／波音與卡達千億合約 恐推升通膨和利率

財經新聞組／綜合報導
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當市場為波音與卡達航空達成價值近千億元的飛機交易而歡呼時，知名經濟學家希夫(Peter Schiff)大潑冷水地發出警告。這個警告與飛機關係不大，但涉及美國的結構性脆弱性有關。

希夫提醒波音與卡達巨額交易可能存在潛在的財務影響。這筆交易重點是卡達航空採購160架波音飛機。

雖然希夫承認這「對波音來說是件好事」，但警告這筆交易可能會給美國經濟帶來隱性成本。

他說，為了籌措這筆購機資金，「卡達可能會出售大量美國國債和其他美國資產」，這將使已經承壓的美國債券市場進一步緊張。

希夫說，這種資本重新配置可能會「推高美國的通膨和利率」，何況此時聯準會已在努力應對持續的通膨壓力和不斷膨脹的聯邦貿易赤字。

本周經濟學家龐伯伊(Stephanie Pomboy)也提出了類似的擔憂。她質疑：「有誰會購買價值2兆元的紙？」

隨著美國30年期國債殖利率逼近5%，分析師強生(Gordon Johnson)警告可能出現「解放日2.0」，因為這可能危及將於2025年進行再融資的8兆元美國國債。

希夫也指出，雖然本周貿易局勢緩和，但美國國債殖利率仍在上升，美元指數仍在下跌。這是因為世界正在對美元以及美國恢復財政秩序的能力失去信心。

他說，「去美元化的後果將是深遠的。」尤其是在美國財政部擴大舉債之際。美國財政部預計本季淨發債規模將達到5140億元，比兩個月前預測的1230億元大增317%。

國債 殖利率 波音

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