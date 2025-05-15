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就像上月暴跌沒發生過 史坦普500指數重返川普貿易戰原點

編譯劉忠勇／綜合外電
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美國最新數據顯示經濟表現不佳，但通膨尚無上揚跡象，加深聯準會（Fed）下半年降息的預期心理。(路透)
美國最新數據顯示經濟表現不佳，但通膨尚無上揚跡象，加深聯準會（Fed）下半年降息的預期心理。(路透)

美國股市史坦普500指數上漲0.4%，連續四天走高，最新經濟數據加深投資人對聯準會（Fed）今年會為防止經濟衰退將至少降息兩次的預期心理。

史坦普500 指數上漲24.35點，漲幅0.4%，收在 5,916.93 點；道瓊工業指數上漲271.69點，漲幅 0.7%，收報42,322.75 點。那斯達克綜合指數下跌34.49點，跌幅 0.2%，收在19,112.32 點。

費城半導體指數下跌0.6%，超微（AMD）跌2.3%，輝達（NVIDIA）和台積電ADR分別小跌0.4%和0.3%。

對Fed政策最敏感的2年期公債殖利率下跌10個基點至3.95%，而基準的10年期公債殖利率也以相同幅度下跌，降至4.43%。

多數大型科技股表現不振，Meta Platforms領跌，華爾街日報說，該公司將延後推出旗艦AI模型。Meta終場跌2.4%。

史坦普 500 指數已從 4 月美國總統川普發起的全球貿易戰引發的賣壓反彈，重返貿易戰開始的水準之上。投資人押注華盛頓將達成協議，取消可能推高消費者物價的高關稅。不過，史坦普500 指數仍比 2 月 19 日觸及的歷史高點低約 4%。

Triple D Trading 交易員Dennis Dick表示，市場預期會達成協議，投資人提前布局避免做空，這本質上是一種「協議預期」驅動的行情。

美國4月生產者物價意外下降，創下5年來最大降幅，主要反映利潤率下滑，可見企業正在吸收部分加徵關稅的衝擊。零售銷售成長明顯放緩，顯示消費者擔心關稅導致漲價，收縮了對汽車、體育用品及其他進口商品的支出。

Huntington National Bank投資長 John Augustine表示，「我們仍在等待通膨上揚。雖然現在尚未出現，但我們仍在觀望」。

受人工智慧（AI）熱潮推動，網路公司思科調高年度財測後，股價上漲近 5%。

聯合健康集團暴跌11%至五年新低，華爾街日報報導，美國司法部正在對該公司涉嫌醫療保險詐欺行為進行刑事調查。聯合健康集團表示，尚未收到聯邦檢察官的刑事調查通知。

沃爾瑪（Walmart）跌 0.5%，這家重量級零售商警告，儘管其第1季美國同店銷售超出預期，但受關稅影響，該公司將於本月開始漲價。

競爭對手亞馬遜同樣深受特朗普關稅的影響，股價下跌 2.4%，拖累那斯達克綜合指數。

史坦普500 指數的 11 大類股中，有八個上漲，其中公用事業股領漲，漲幅為2.1%，其次是必需消費品股，上漲 2%。

關稅 史坦普500 殖利率

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