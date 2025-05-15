輝達撐腰的CoreWeave今年將斥資230億美元搶攻AI熱潮

CoreWeave發布上市以來首次財報。（路透）

AI 雲端運算公司人工智慧（AI）資料中心服務業者CoreWeave計劃今年砸下200億至230億美元，擴充AI基礎設施和資料中心，因應微軟 在內客戶對AI運算激增的需求。

背後有輝達（NVIDIA）投資的CoreWeave周三盤後發布財報，盤後股價一度因營收優於預期而勁揚11%，但後來又因支出手筆太大而拖累股價，轉而下跌7.8%。

CoreWeave執行長英垂特（Mike Intrator）接受路透訪問時說，CoreWeave的債務和資本支出結構有獨特設計，市場恐怕還需要時間消化理解。

他說：「我們的基礎設施能在完全攤提成本的情況下回本，但仍能保有可觀利潤。」

CoreWeave預估第2季資本支出將介於30億至35億美元，遠高於預估營收10.6億至11億美元。

因應美中貿易緊張局勢，英垂特表示，CoreWeave正著手分散供應鏈 ，以降低關稅帶來的衝擊。

他說：「我們的客戶希望我們投入非常可觀的資金，而我們也在確保這些投資不會影響我們維持必要利潤和營運的能力。」

儘管在市場上占有優勢地位，CoreWeave主業屬於資本高度密集的事業，必須前期投入先進處理器和系統的資金很大。

D.A. Davidson分析師Gil Luria提醒：「雖然來自微軟的營收在未來三年內應該有保障，但CoreWeave本質上只是微軟的彈性擴充容量，未來不見得還需要這些資源。」

CoreWeave 截至3月31日CoreWeave的待認列營收（revenue backlog）達259億美元，其中和OpenAI簽署的五年期合約貢獻了112億美元。

CoreWeave預測年營收在49億美元至51億美元，高於分析師所估的46.1億美元。第1季營收為9.82億美元，優於分析師原估的8.53億美元。

CoreWeave預估第2季營業淨利在1.4億美元至1.7億美元，不如分析師預估的1.91億美元。