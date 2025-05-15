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這家一年內漲720%的儲能股 搶先簽下資料中心合約

編譯劉忠勇／綜合外電
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Eos專門生產可併網的鋅基電池系統。（取材自Eos官方臉書）
Eos專門生產可併網的鋅基電池系統。（取材自Eos官方臉書）

近一年股價漲逾720%的電池製造商Eos Energy（EOSE）最近和一家大型資料中心開發商簽下初步合約，反映美國市場對儲能的需求持續上升。

Eos專門生產可併網的鋅基電池系統。該公司執行長 Joe Mastrangelo 接受彭博新聞專訪時說，該公司目前也和多家資料中心業者洽談簽署意向書，但他未透露是哪些公司。他指出，資料中心約占Eos 潛在合約30%。

Mastrangelo 受訪時說：「資料中心最大成本就是維持運作所需的電力，而Eos的儲能系統可協助平抑用電波動、降低成本。我們對這個領域相當期待。」

隨著AI運算普及，資料中心對電力的需求大增，也帶動支援高耗能設施的電池系統興起。包括XL Batteries 和Natron Energy 等電池公司最近也和資料中心開發商簽下合作協議。

美國總統川普對各類進口產品加徵關稅之際，Eos具備潛在競爭優勢，因為該公司在美國匹茲堡附近設有產線，供應鏈中有91%來自美國。Mastrangelo表示，Eos也計劃將剩下的9%材料生產移回美國，這部分是目前由南韓供應的陽極材料。

據彭博新能源（BloomergNEF）統計，美國進口的鋰電池中，大約69%來自中國大陸，相較之下，Eos生產的鋅基電池在市場上仍屬少數。

供應鏈 川普 關稅

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