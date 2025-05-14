巴菲特坦言卸下CEO是感覺老了：但我還有最稀有的本事

巴菲特表示，自己仍保有身為投資人最重要、也最稀有的本事。(美聯社)

「股神」巴菲特 坦言，他也說不準自己是在什麼時候才終於下定決心，將波克夏 公司（Berkshire Hathaway）接班棒子交給亞伯（Greg Abel）。

5月3日，在波克夏年度股東大會上，巴菲特在接受提問最後幾分鐘拋出震撼彈，宣布將於今年12月卸下執行長職務，由亞伯接任。巴菲特仍將繼續擔任董事長，且未設下離任時間表。

波克夏14日股價下跌1.7%，表現不如美股大盤。波克夏在巴菲特宣布自執行長退下以來已下跌6.7%，標普500指數同期間上漲3.6%。

現年94歲的巴菲特接受華爾街日報專訪時說：「這不是什麼突發奇想的決定，你怎麼知道自己是哪一天開始變老的？」

他在內布拉斯加州奧馬哈的辦公室接受電話訪問時說：「說也奇怪，我大概到90歲才真的開始覺得自己老了。但一旦老化開始了，就回不去了。」

他開始偶爾會重心不穩，有時想不起別人的名字。忽然之間，報紙上的字看起來像是油墨印得不夠。

現年62歲的亞伯是因1999年波克夏投資MidAmerican Energy而加入集團。巴菲特對他在能源事業的拓展表現印象深刻，2018年提拔他為副董事長，負責集團所有非保險業務。到2021年，巴菲特正式欽點他為未來接班人。

巴菲特說：「真正優秀的人才非常稀少。不論在企業經營、資金布局，還是你能想到的任何領域，都是如此。」

巴菲特接掌波克夏時年僅34歲，當年這家位於美東新英格 蘭地區的公司還是一家陷入困境的紡織廠。此後數十年間，他又將波克夏由一個投資事業打造為擁有40萬員工的企業帝國。

巴菲特談到亞伯說：「我們之間的精力差異越來越明顯，十小時工作下來，他所完成的事遠比我多得多。他不僅行動效率高，還能在需要的地方做出管理調整，協助有困難的單位，做事就是俐落得多。」

不少人原本以為，巴菲特會做到最後一刻。但他表示，自己從不認為擔任波克夏執行長是終身職。

巴菲特說：「我一直覺得，只要我在執行長這個角色上比其他人還更有貢獻，我就會繼續做下去。說實話，我自己也沒想到會做這麼久。」

巴菲特表示，他仍打算繼續工作。「我身體狀況很好，每天都感覺不錯，」他說。「我還是在辦公室上班，跟我喜歡、也滿喜歡我的人一起共事，我們一起工作也很愉快。」

巴菲特坦言，隨著年歲漸長，確實有些能力已經不如從前，但他認為，自己仍保有身為投資人最重要、也最稀有的本事。

他說：「對於那些我20年前、40年前、甚至60年前就會做的投資判斷，我現在還是能照樣做。我在這裡之所以有用，是因為市場恐慌時我不會跟著慌。當價格下跌、大家都害怕的時候，我不會。」

巴菲特表示，亞伯也是一位出色的投資人。隨著波克夏帳上現金與國庫券水位大幅上升，外界也開始關注，下一筆大型投資案將落在哪裡。巴菲特說，「他會知道錢該投到哪裡」。