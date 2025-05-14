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財經簡訊

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基金經理減持美元 19年最大

美國商銀發布的全球基金經理人調查(FMS)顯示，由於川普總統混亂的貿易政策削弱了投資人對美國資產的興趣，全球資產管理公司5月對美元的減碼程度達到19年來最高水平。基金經理人的現金水準從4.8%降至4.5%；現金部位通常是信心的表現。但其持有的美元減持比例為2006年5月以來最大。

NFIB小企信心指數連降4月

美國小型企業信心4月連續第4個月下降，報告缺工的業主比例降至4年多來最低水平，這可能暗示勞動市場大幅放緩。美國全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，4月小企業樂觀指數下降1.6點至95.8，連續第二個月低於51年平均值98。有34%的小企業主表示無法填補職缺，比3月下降6個百分點；是2021年1月新冠疫情爆發以來的最小數字。29%的業主需要技術工人，下降4個百分點。

聯合健康暫停財測 CEO辭職

聯合健康集團因醫療成本高於預期而暫停全年財測，並表示執行長威蒂(Andrew Witty)已決定因個人原因辭職，立即生效8%。2006年至2017年擔任執行長的漢姆斯利(Stephen Hemsley)將回鍋接替威蒂的職位。由於政府支持的針對老年人或殘疾人的醫療保險計劃下的醫療服務需求激增，美國健康保險業自2023年中期以來一直在努力應對成本上漲的問題。

豐田汽車升級更名電動車

豐田汽車發表其美國唯一全電動車的重新設計版本，簡化其名稱，電動車技術和性能顯著提升。2026年式電動車的新名稱是「bZ」，由「bZ4X」縮寫而來。豐田表示，更改名稱是為了方便客戶，但也可能是為了將更新的車型與前代車型區分開來。豐田似乎想透過2026年車型的更新解決了第一代電動車的許多問題，包括電動車續航里程增加25%，馬力提高50%，以及加強快速充電能力。

Under Armour營收降幅小

Under Armour第4財季度營收降幅小於預期，得益於這家運動服裝製造商努力精簡產品線，從而推動了銷售額的成長。根據LSEG彙編的數據，該公司上季營收較上年同期下降11%至11.8億元，而分析師平均預期為下降12.4%至11.7億元。然而，該公司預計本季營收將下降4%至5%，大於分析師預計的下降1.9%。

電動車 豐田 醫療保險

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