基金經理減持美元 19年最大

美國商銀發布的全球基金經理人調查(FMS)顯示，由於川普總統混亂的貿易政策削弱了投資人對美國資產的興趣，全球資產管理公司5月對美元的減碼程度達到19年來最高水平。基金經理人的現金水準從4.8%降至4.5%；現金部位通常是信心的表現。但其持有的美元減持比例為2006年5月以來最大。

NFIB小企信心指數連降4月

美國小型企業信心4月連續第4個月下降，報告缺工的業主比例降至4年多來最低水平，這可能暗示勞動市場大幅放緩。美國全國獨立企業聯合會(NFIB)表示，4月小企業樂觀指數下降1.6點至95.8，連續第二個月低於51年平均值98。有34%的小企業主表示無法填補職缺，比3月下降6個百分點；是2021年1月新冠疫情爆發以來的最小數字。29%的業主需要技術工人，下降4個百分點。

聯合健康暫停財測 CEO辭職

聯合健康集團因醫療成本高於預期而暫停全年財測，並表示執行長威蒂(Andrew Witty)已決定因個人原因辭職，立即生效8%。2006年至2017年擔任執行長的漢姆斯利(Stephen Hemsley)將回鍋接替威蒂的職位。由於政府支持的針對老年人或殘疾人的醫療保險 計劃下的醫療服務需求激增，美國健康保險業自2023年中期以來一直在努力應對成本上漲的問題。

豐田 汽車升級更名電動車 型

豐田汽車發表其美國唯一全電動車的重新設計版本，簡化其名稱，電動車技術和性能顯著提升。2026年式電動車的新名稱是「bZ」，由「bZ4X」縮寫而來。豐田表示，更改名稱是為了方便客戶，但也可能是為了將更新的車型與前代車型區分開來。豐田似乎想透過2026年車型的更新解決了第一代電動車的許多問題，包括電動車續航里程增加25%，馬力提高50%，以及加強快速充電能力。

Under Armour營收降幅小

Under Armour第4財季度營收降幅小於預期，得益於這家運動服裝製造商努力精簡產品線，從而推動了銷售額的成長。根據LSEG彙編的數據，該公司上季營收較上年同期下降11%至11.8億元，而分析師平均預期為下降12.4%至11.7億元。然而，該公司預計本季營收將下降4%至5%，大於分析師預計的下降1.9%。