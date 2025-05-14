我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

紐瓦克機場故障頻傳 聯航估Q2獲利不樂觀 示警1結果

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

由於美國最大的航空樞紐之一、也是全美最繁忙的機場之一的紐瓦克機場營運持續中斷，航班延誤和取消不斷增多，聯合航空正面臨財務打擊和潛在的長期聲譽損害。

距離曼哈頓約9英里的紐瓦克自由國際機場負責引導進場和離場的一個設施2周內出現三次通訊中斷，其中包括9日的90秒雷達和電信中斷。

紐瓦克機場近70%的航班由聯航營運，該機場的問題對這家總部位於芝加哥的航空公司造成的損害，遠大於其主要競爭對手達美航空和美國航空；後兩家公司在該機場的客運比率分別僅有5%和4%。

根據追蹤網站FlightAware，自4月26日空中交通管制人員短缺和空域限制開始嚴重影響以來，聯航已有超過9000個國內和國際航班延誤，約占其整個網路預定航班的26%。聯航也取消了約2%的航班。

該公司官員將大部分航班延誤和取消歸咎於紐瓦克機場的問題，並表示這些問題對該航空公司的網路造成連鎖反應。

但對該航空公司來說，混亂發生的時機尤其糟糕。夏季旅遊旺季即將到來，這通常是旅遊業最賺錢的時期。紐瓦克是聯航利潤豐厚的跨大西洋航線的主要門戶，而達美航空和美國航空則使用紐約甘迺迪機場。

聯航已削減了約10%的紐瓦克航班，並免除了因航班延誤和取消而受到影響的乘客的改簽費和票價差額。

受川普總統貿易戰的經濟影響，航空業正努力應對旅行需求放緩的問題，貿易戰削弱了整個行業的收入預測。

聯航上月預測第2季獲利將低於預期，並警告，如果美國經濟陷入衰退，全年前景將面臨下行風險。

美國聯邦航空管理局(FAA) 12日表示，將提議削減紐瓦克機場的航班以緩解壓力。

機場的限制已經迫使聯航將每日航班數量減少至295班，較疫情前下降33%。

紐瓦克機場 達美航空 貿易戰

上一則

日產汽車財年淨虧損1400億元 全球將關7廠裁員2萬人

下一則

中國職場AI使用率93% 高於全球平均

延伸閱讀

紐瓦克機場又故障 所有航班停飛45分鐘 大規模延誤

紐瓦克機場又故障 所有航班停飛45分鐘 大規模延誤
紐瓦克市長抗議移民拘留中心 被捕

紐瓦克市長抗議移民拘留中心 被捕
涉擅闖ICE拘留所爆衝突 紐瓦克市長一度被捕

涉擅闖ICE拘留所爆衝突 紐瓦克市長一度被捕
涉「非法入侵」ICE拘留所 紐瓦克市長被捕

涉「非法入侵」ICE拘留所 紐瓦克市長被捕

熱門新聞

美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
美國好市多的金條太受歡迎，讓該公司不得不祭出更嚴格的限購令。美聯社

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

2025-05-13 10:27
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45
輝達執行長黃仁勳13日在利雅德出席美沙投資論壇。 歐新社

黃仁勳中東行收穫滿滿 Nvidia和AMD都抱回大單

2025-05-13 13:28

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制