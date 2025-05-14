紐瓦克機場故障頻傳 聯航估Q2獲利不樂觀 示警1結果

由於美國最大的航空樞紐之一、也是全美最繁忙的機場之一的紐瓦克機場 營運持續中斷，航班延誤和取消不斷增多，聯合航空正面臨財務打擊和潛在的長期聲譽損害。

距離曼哈頓約9英里的紐瓦克自由國際機場負責引導進場和離場的一個設施2周內出現三次通訊中斷，其中包括9日的90秒雷達和電信中斷。

紐瓦克機場近70%的航班由聯航營運，該機場的問題對這家總部位於芝加哥的航空公司造成的損害，遠大於其主要競爭對手達美航空 和美國航空；後兩家公司在該機場的客運比率分別僅有5%和4%。

根據追蹤網站FlightAware，自4月26日空中交通管制人員短缺和空域限制開始嚴重影響以來，聯航已有超過9000個國內和國際航班延誤，約占其整個網路預定航班的26%。聯航也取消了約2%的航班。

該公司官員將大部分航班延誤和取消歸咎於紐瓦克機場的問題，並表示這些問題對該航空公司的網路造成連鎖反應。

但對該航空公司來說，混亂發生的時機尤其糟糕。夏季旅遊旺季即將到來，這通常是旅遊業最賺錢的時期。紐瓦克是聯航利潤豐厚的跨大西洋航線的主要門戶，而達美航空和美國航空則使用紐約甘迺迪機場。

聯航已削減了約10%的紐瓦克航班，並免除了因航班延誤和取消而受到影響的乘客的改簽費和票價差額。

受川普總統貿易戰 的經濟影響，航空業正努力應對旅行需求放緩的問題，貿易戰削弱了整個行業的收入預測。

聯航上月預測第2季獲利將低於預期，並警告，如果美國經濟陷入衰退，全年前景將面臨下行風險。

美國聯邦航空管理局(FAA) 12日表示，將提議削減紐瓦克機場的航班以緩解壓力。

機場的限制已經迫使聯航將每日航班數量減少至295班，較疫情前下降33%。