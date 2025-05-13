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Fed會何時降息？官員說必要性或許降低 高盛估12月

編譯黃淑玲／綜合外電
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聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）。 （路透）
聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）。 （路透）

美中關稅戰按下90天暫停鍵之後，牽動市場對於美國聯準會（Fed）的降息預期。Fed官員周一（12日）表示，貿易戰休兵對經濟的衝擊可能減輕，但稅率還是高，仍將在經濟上留下痕跡。理事庫格勒說，Fed須降息的必要性或許降低；高盛則把Fed降息預期時間點延後到12月。

美中代表經過周末的貿易談判後，周一宣布互降關稅90天，美國對中國關稅降至30%，中國對美國關稅降至10%。

聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）在都柏林舉行的愛爾蘭央行研討會上表示，關稅戰現在暫停90天，降低了Fed必須降息以回應經濟下滑的機率。她說：「顯然…對關切兩國貿易關係而言，是個改善。」

但庫格勒也強調，目前美國對中國進口商品加徵的30%關稅仍然「相當高」，她預期「 絕對會導致價格上揚和經濟放緩」，只是影響將較為溫和。庫格勒表示，「從某種意義上說，以我們需要使用工具的程度和幅度方面，我的基本展望，或許有了變化」。

今年在Fed有利率決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）在紐約時報發表評論，他也提到，周末的美中協議將暫時降低關稅對經濟的衝擊。

古斯比回應紐時採訪時表示，「與之前的路徑相比，協議確實能減少具衝擊力的停滯性通膨」，他也提到，休兵時的暫時稅率「仍然是過去的三到五倍，因此它將還是會對經濟產生停滯性通膨的效應。亦即經濟成長減緩，且推動物價上漲」。

高盛由Jan Hatzius帶領的經濟分析師團隊所提出的最新報告則是指出，「我們現在預期聯準會將比我們先前預估的7月更晚降息，延至12月才開始陸續降息三次。而且會是隔次會議才降，不會連續降息」。

高盛的報告指出：「在新的經濟基線情境下，降息理由『提供保險』轉向『正常化』。原因是經濟成長保持相對穩健，失業率上升幅度略有減緩，（Fed）政策支持的緊迫性下降。」高盛同時也將美國今年經濟成長率預估值上修0.5個百分點至1%；12個月內經濟陷入衰退的機率調降至35%。

整體而言，投資人周一減少了對Fed將在今年夏初降息的押注，現在反映出來的是，預期要到9月才會降息25個基點（1碼），且到今年底總共只會降息50個基點。在周末達成關稅暫停協議之前，市場預估Fed在7月開始降息。

降息 關稅 高盛

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