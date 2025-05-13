我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙區長贈款13家小商家 助發展數位營銷

紐約學校全天手機禁令今秋實施 家長回應

Coinbase下周一加入史坦普500指數 股價盤前飆逾10%

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加密幣交易所Coinbase，19日將被納為史坦普500指數成分股。 （路透）
加密幣交易所Coinbase，19日將被納為史坦普500指數成分股。 （路透）

美國最大的加密貨幣交易所Coinbase下周一（19日）起將被納入史坦普500指數，成為數位資產行業的最新里程碑。Coinbase股價也因為這個利多，13日盤前飆漲近11%。

Coinbase將取代被收購的Discover金融服務公司，成為史坦普500指數成分股，19日美股開盤前生效。

Coinbase自2021年直接掛牌上市以來，已隨著比特幣價格大漲、以及傳統大型金融機構獲准推出比特幣現貨指數型基金（ETF），成長為美國金融體系的更壯大一環。比特幣價格上周再度衝破10萬美元大關，又逐漸接近今年1月時創下的歷史最高價。

不過，Coinbase股價卻劇烈波動，現在的交易價格仍遠低於2021年底的歷史新高。該股12日收盤上漲3.96%至207.22美元，市值530億美元，今年來累計下跌17%，比特幣同期則上漲約10%。

被新納入史坦普500指數時的個股股價通常會上漲，因為追蹤史坦普500的基金將把被納入的個股新增到投資組合內。史坦普500指數的成分股愈來愈偏向科技產業，因為科技股市值龐大。史坦普500去年9月把戴爾（Dell）、國防軟體供應商Palantir納為成分股，接著人工智慧（AI）伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）、安全軟體供應商CrowdStrike也加入。

若一家上市公司要被納入史坦普500指數，最近一季的財報必須有獲利，且最近的四季都累計獲利。Coinbase上季在計入加密貨幣投資的公允價值後，淨利6,560萬美元，或每股純益0.24美元，營收年增24%至20.3億美元。

Coinbase上周宣布，以29億美元收購總部位於杜拜的加密貨幣衍生商品交易平台Deribit，為迄今加密貨幣產業最大手筆的收購案，如果成功，將幫助Coinbase拓展美國以外市場。

史坦普500 貨幣 比特幣

上一則

乾淨能源科技企業考慮「棄美赴歐」 憂補貼資格遭川普取消

下一則

Fed會何時降息？官員說必要性或許降低 高盛估12月

延伸閱讀

美股最錢線／科技股Q1財報 經濟風暴前最後一次歡呼？

美股最錢線／科技股Q1財報 經濟風暴前最後一次歡呼？
美股早盤／美中貿易戰和緩 道瓊漲1000點 台積電ADR漲6%

美股早盤／美中貿易戰和緩 道瓊漲1000點 台積電ADR漲6%
緊跟川投顧準沒錯 川普兩度高喊買股 史坦普500大漲14%

緊跟川投顧準沒錯 川普兩度高喊買股 史坦普500大漲14%
美股最錢線／電力需求激增 公用事業類股跑贏史指

美股最錢線／電力需求激增 公用事業類股跑贏史指

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
德國折扣超市連鎖業者ALDI（右）與Lidl的商標。路透

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

2025-05-12 12:52
巴菲特在波克夏股東大會上講話。(路透)

巴菲特手裡溜走的百億獵物是誰？市場猜鞋業巨頭Skechers

2025-05-07 08:45

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了

房地產、黃金是最佳長期投資？理財顧問：被誤導了
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則