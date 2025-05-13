美中談判暫休兵 經濟放緩風險仍在 恐是一場漫長鬥爭

美中達成共識是好事，但真正的談判仍是長期工作。（歐新社）

中美貿易談判取得突破，推動全球股市和美元走高，但投資人擔心進一步談判可能會是一場漫長的鬥爭，從而抑制樂觀情緒，因為全球經濟放緩的風險仍然存在。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在日內瓦與中國官員舉行兩天會談後於12日表示，雙方已同意暫停採取90天的措施，關稅 將調降超過100個百分點。

這意味著，從5月14日至8月12日，美國將對中國商品徵收30%的關稅，中國將對美國進口產品徵收10%的關稅，這超出了投資人在談判前的最佳預期。

然而，由於需要達成一項更持久的協議，而且總體上更高的關稅仍可能對全球經濟造成壓力，因此，人們對於可以避免全球貿易戰 最嚴重後果的欣慰情緒也被謹慎情緒所抑制。

道富環球市場駐倫敦宏觀策略主管梅特卡夫估計，剛達成的中美貿易協定意味著平均有效關稅稅率約為15%，「考慮到預期心理，這是一個淨利多。」「這基本上推翻了對等關稅，如果推翻了對等關稅，就等於又回到了原點。」

美國貿易政策造成的不確定性加劇，損害了企業和消費者信心。美元指數雖然12日上漲逾1%，但今年來仍下跌約7%。

令市場感到安心的是，跡象顯示，鑑於已經造成的損害，川普 可能正在重新考慮他的貿易戰略，因為經濟指標已經轉差，聯準會官員警告經濟成長放緩和通膨上升的風險。

上周與英國達成協議，加上日本、越南和南韓的正面消息，有助於恢復一些信心，同時地緣政治緊張局勢有所緩和。

荷蘭合作銀行外匯策略主管福利(Jane Foley)表示，人們更加樂觀地認為，關稅不會產生許多人擔心的毀滅性影響，但這並不意味著會回到川普上任之前的現狀，總體情況沒有想像的那麼糟糕，但我們對這些關稅的最終結果、以及它們對全球經濟成長和央行政策的影響，仍然存在相當大的不確定性。」