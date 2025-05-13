美中談判暫休兵 經濟放緩風險仍在 恐是一場漫長鬥爭
中美貿易談判取得突破，推動全球股市和美元走高，但投資人擔心進一步談判可能會是一場漫長的鬥爭，從而抑制樂觀情緒，因為全球經濟放緩的風險仍然存在。
美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在日內瓦與中國官員舉行兩天會談後於12日表示，雙方已同意暫停採取90天的措施，關稅將調降超過100個百分點。
這意味著，從5月14日至8月12日，美國將對中國商品徵收30%的關稅，中國將對美國進口產品徵收10%的關稅，這超出了投資人在談判前的最佳預期。
然而，由於需要達成一項更持久的協議，而且總體上更高的關稅仍可能對全球經濟造成壓力，因此，人們對於可以避免全球貿易戰最嚴重後果的欣慰情緒也被謹慎情緒所抑制。
道富環球市場駐倫敦宏觀策略主管梅特卡夫估計，剛達成的中美貿易協定意味著平均有效關稅稅率約為15%，「考慮到預期心理，這是一個淨利多。」「這基本上推翻了對等關稅，如果推翻了對等關稅，就等於又回到了原點。」
美國貿易政策造成的不確定性加劇，損害了企業和消費者信心。美元指數雖然12日上漲逾1%，但今年來仍下跌約7%。
令市場感到安心的是，跡象顯示，鑑於已經造成的損害，川普可能正在重新考慮他的貿易戰略，因為經濟指標已經轉差，聯準會官員警告經濟成長放緩和通膨上升的風險。
上周與英國達成協議，加上日本、越南和南韓的正面消息，有助於恢復一些信心，同時地緣政治緊張局勢有所緩和。
荷蘭合作銀行外匯策略主管福利(Jane Foley)表示，人們更加樂觀地認為，關稅不會產生許多人擔心的毀滅性影響，但這並不意味著會回到川普上任之前的現狀，總體情況沒有想像的那麼糟糕，但我們對這些關稅的最終結果、以及它們對全球經濟成長和央行政策的影響，仍然存在相當大的不確定性。」
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