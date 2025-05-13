消費者信心減弱 美品牌電視廣告支出同比恐砍40億美元

關稅 引發美國經濟衰退的風險，籠罩著電視業一年一度的預售季。各公司在這一季都會舉辦明星雲集的宣傳活動，以吸引各品牌承諾在未來一年投入數十億美元的廣告費用。

產業分析師預測，隨著消費者信心減弱，品牌將減少支出

研究公司eMarketer預計，傳統電視的廣告支出可能會下降至134億元，比去年減少40億元，具體取決於生效的關稅水準。

eMarketer表示，對於網路上的數位廣告而言，最糟糕的情況是支出將保持在130億元左右。如果關稅受到限制，數位廣告規模可能會增加至147億元。

數據公司Guideline表示，與2024年同期相比，第1季廣告支出增加7%，但未來的訂單情況顯示，第2季的增幅可能會放緩至3%。

媒體高層承認一些品牌可能會感到緊張，但表示削減廣告支出可能會付出代價。

福斯廣告銷售、行銷和品牌合作總裁柯林斯(Jeff Collins)表示：「在新冠疫情 期間，客戶吸取了一些重要的教訓，當時很多廣告商迅速撤資，然後不得不重新部署這些資金。」「我認為它們正試圖避免對當前發生的事情做出下意識的反應。」

NBCUniversal廣告銷售和合作總裁柯瓦奇斯(Karen Kovacs)表示，在過去經濟低迷時期繼續在廣告上投入資金的品牌，比那些削減廣告支出的品牌保持了更好的銷售額和市占率。

eMarketer資深分析師貝恩斯(Ross Benes)表示，廣告時間賣家可能需要在定價和取消條款上做出讓步才能贏得業務；並補充說關稅對汽車和消費品等實體產品的廣告影響最大。

GK Digital Ventures媒體顧問公司執行長卡恩(Greg Kahn)表示，谷歌的YouTube或Facebook母公司Meta等數位公司可能會強調使用人工智慧 (AI)來幫助品牌更有效地接觸客戶。