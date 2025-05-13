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NFL開賽前 福斯推串流媒體服務Fox One 有線用戶免費看

財經新聞組／綜合報導

福斯公司將在今年稍後的美國國家足球聯盟(NFL)賽季開始前，推出其直接面向消費者的串流媒體服務，名為「Fox One」。

福斯執行長默多克(Lachlan Murdoch)在財報電話會議上公布了該公司即將推出的串流媒體的名稱和時間。

雖然默多克沒有透露定價細節，但他在電話會議上表示，定價將與所謂的批發定價一致，這意味著定價將與付費電視經銷商提供其頻道的費用相似。默多克表示，有線電視用戶無需支付額外費用即可享受該服務。

默多克表示：「定價將會是合理的，而不是折扣價。」

他表示：「如果吸引了更多有線電視用戶，那將是我們的失敗；我們不想讓傳統有線電視用戶流失到福斯新聞。」並補充說，該公司正在盡一切「人力」避免更多用戶放棄有線電視套餐。

福斯也將探索與其他分銷商和服務機構合作以提供Fox One。

這家以有線電視頻道福斯新聞及其廣播和有線電視體育節目而聞名的媒體公司，與同行相比，在串流媒體領域一直處於邊緣地位。雖然該公司擁有Fox Nation串流應用程式和免費的廣告支援服務Tubi，但它尚未以直接面向消費者的方式提供其所有內容。

默多克2月向投資人通報，計劃在年底前推出串流媒體服務。

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