美股最錢線／科技股Q1財報 經濟風暴前最後一次歡呼？

川普關稅 政策的廣度和不斷變化的屬性，給企業帶來了很大的不確定性。

業內人士和分析師均認為，科技股第1季財報的走強可能是川普關稅衝擊下，美國即將遭遇經濟風暴前的「最後一次歡呼」。在已發布的第1季財報中，不僅是科技企業，史坦普500指數企業對「關稅」提及的次數甚至超過之前廣受關注、推動美股去年大漲的「人工智慧」（AI ）。

第一季財報季中，Meta和谷歌母公司Alphabet等科技巨頭公布強勁營收和獲利，超乎華爾街 預期，也令這兩家公司的股價隨之上漲。Reddit、Snap和Pinterest等規模較小的社交媒體和線上廣告公司第1季銷售額也超過華爾街預測。甚至諸如AppLovin和The Trade Desk等線上廣告科技公司也公布了強勁的上季獲利。

然而，當科技企業高層討論到今年的財測時，歡呼聲戛然而止。Meta財務長Susan Li在財報電話會議上表示，雖然Meta依舊保持營收、獲利兩位數成長，但由於貿易問題，亞洲電商的廣告投放有所減少，預計這些亞洲客戶未來將大幅減少在美國市場的線上廣告投放，「現在預判會削減多少還為時過早，甚至在今年底前也很難作出預判。」

富國銀行投資研究所全球股票和實物資產主管薩瑪納(Sameer Samana)表示，隨著上市公司調降甚至取消2025年財測，「好日子可能即將結束，我們應該好好享受這次反彈，因為這將是今年最好的成績。」

隨著關稅政策反覆，企業高層和華爾街都處於高度戒備狀態，關稅被提及的次數激增。在第1季企業財報會議上，最重要的話題從去年的AI變成了關稅。

分析顯示，史指公司第1季財報會議中，「關稅」一詞出現超過350次。相較之下，「AI」僅被提到不到200次。而自2022年底ChatGPT問世以來，AI一直是企業財報中的「流行詞」。