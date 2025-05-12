藥價新政暫躲過最壞情況 藥廠股止跌回升

川普總統行政命令內容公布之後，暫時避開最糟糕的假設情境，幾家大型藥廠股價12日止跌回升。示意圖。(美聯社)

川普 總統12日簽署旨在降低處方藥價的行政命令，授權與藥廠展開協商。華爾街日報(WSJ)分析，藥廠暫時避開最糟糕的假設情境，行政命令內容公布之後，幾家大型藥廠股價12日止跌回升，莫德納(Moderna)、默克(Merck)12日下午股價上漲6%，輝瑞(Pfizer)、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)股價上漲約3%，禮來(Eli Lilly)上漲2%，嬌生集團(Johnson & Johnson)上漲1%。

根據行政命令，美國政府將推出「最惠國待遇」(Most Favored Nation)計畫，讓美國處方藥品價格比照其他已開發國家的最低藥價。如果藥廠無法透過與聯邦官員磋商同意降低藥價，「最惠國待遇」計畫就會上路。

華爾街日報分析，對於藥廠來說，最糟糕的假設情境是川普政府立即實施「最惠國待遇」計畫。根據製藥產業團體日前公布報告，如果俗稱「白卡」的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)全面實施「最惠國待遇」，藥廠未來十年損失上看1兆。

川普在行政命令裡並未具體說明降低藥價適用於白卡或俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 計畫(Medicare)，僅表示改革措施將有廣泛影響，適用於私人保險。

製藥公司已對川普行政命令表示反對，理由是新規將影響未來新藥研究資金。藥廠同時表示，川普其實應把改革目光聚焦於美國醫療制度其他層面，也就是為雇主管理藥品福利的中間人導致藥物成本增加。

川普在行政命令裡指示衛生部長小羅勃‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)通知藥廠，說明美國對於藥價的目標是比照其他國家價格；如果藥廠無法在半年內降低藥價，川普政府將推出強制規定價格的計畫，並且開放從外國進口藥品。

富瑞集團(Jefferies)分析師易麥可(Michael Yee，音譯)在分析報告中說，行政命令籠統模糊，具體細節不多，從股市反應可以看出投資人覺得狀況比想像中來得好。