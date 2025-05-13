傳蘋果擬漲今秋iPhone 價格

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，蘋果正在考慮提高秋季iPhone系列的價格，以配合增加的新功能和設計變化。報導指出，蘋果決心避免任何將價格上漲歸咎於美國對中國商品徵收關稅的情況，因為大多數蘋果設備都在中國組裝。

3月中國外國手機出貨腰斬

中國政府所屬一家研究公司發布數據顯示，3月包括蘋果iPhone在內的外國品牌手機的中國出貨量年減49.6%。根據中國資訊通信研究院的數據測算，3月外國品牌手機的中國出貨量為188.7萬支，較去年同期的 374.7萬支大幅減少。

福特汽車德國 科隆廠將罷工

福特汽車工會主席表示，由於福特計劃在歐洲各地裁員，緊張局勢加劇，位於德國科隆的兩家工廠的工人將於14日舉行罷工。福特去年11月表示將裁減約14%的歐洲員工，主要在德國和英國，並將損失歸咎於電動車需求疲軟以及政府對新技術轉型的支持力度不足。

羅氏投資7億在北卡建藥廠

羅氏集團表示，計劃投資超過7億元在北卡羅來納州 霍利斯普林斯建立一個新的藥品生產工廠。新廠最終將支持羅氏及其子公司基因泰克未來的下一代肥胖症藥物組合，「根據業務需求和美國政策環境，這項初始投資未來可能會擴大」。該項目投入營運後將增加400多個製造業職缺。

百威英博投資3億在美生產

百威英博表示，在川普總統推動美國在地生產的背景下，該公司今年將向其美國製造業務投資3億元。這家百威啤酒製造商表示，過去5年來已在全美100家工廠投資近20億元，並宣布將在俄亥俄州哥倫布市開設一家新工廠。該啤酒製造商上周公布第1季獲利成長，是分析師預期增幅的2倍多；雖然銷量下降，但利潤率仍有所提高。

Stellantis生產混動Fiat 500

汽車製造商Stellantis計劃11月開始生產其飛雅特500城市車的混合動力版本。該車型將在都靈歷史悠久的米拉菲奧里工廠生產，以重振飛雅特品牌在歐洲的活力，並提高義大利低迷的生產水平。該公司表示，首批預產單元的組裝已在米拉菲奧里廠開始，並稱這是「該車型工業化進程中的關鍵一步」。生產預計將於今年底開始，目標月份為11月。