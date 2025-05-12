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通膨又要開始攪局了嗎？美企轉嫁關稅成本蠢蠢欲動

美中互降關稅 道指飆逾1100點 那指升4%

通膨又要開始攪局了嗎？美企轉嫁關稅成本蠢蠢欲動

編譯葉亭均／綜合外電
許多企業試圖將更高的關稅成本轉嫁給消費者，意味著關稅對通膨的影響可能隨著時間愈來愈明顯。圖為美國民眾在超市採購日用品。（美聯社）
許多企業試圖將更高的關稅成本轉嫁給消費者，意味著關稅對通膨的影響可能隨著時間愈來愈明顯。圖為美國民眾在超市採購日用品。（美聯社）

美國消費者物價在3月寫下九個月以來最小增幅，不過4月的數據可能加速回升，因為許多企業試圖將更高的關稅成本轉嫁給消費者。

美國預定周二（13日）與周四分別公布消費者物價指數（CPI）與零售銷售數據。根據彭博資訊對經濟分析師的調查，剔除波動較大的食品和能源價格後，美國4月核心CPI預期上升0.3%，高於3月時寫下九個月來最小增幅的0.1%。

雖然周二的數據可能顯示，目前進口品關稅升高引發的轉嫁效應有限，但許多經濟分析師預期這種影響會隨時間變得更加明顯。這有助解釋為何消費者愈來愈擔心通膨、經濟和就業市場。預定周四公布的4月零售銷售數據可能持平或變動不大，不如3月時成長了1.3%，反映出民眾的一些焦慮。

另一方面，企業進退兩難，一方面試圖透過漲價來減輕關稅成本，另一方面又擔心漲價會導致消費者縮手，引發銷售下滑。不過，由於川普政府暫緩實施特定關稅以便尋求與各國達成貿易協議，一些企業可能暫緩調漲價格。

彭博分析師表示，「儘管關稅成本多數會由美國承擔，為何消費者物價通膨仍然如此溫和？我們認為這是因為需求正在放緩，零售業者發現難以在不導致需求急劇下滑的情況下轉嫁更高的成本，儘管他們仍將嘗試這麼做。如果這種效應持續，那麼關稅的淨通膨影響可能會比一般認為的還要小。」

同時間，近期針對製造商與服務業者的調查顯示，投入成本正在上升，這可能迫使他們調整價格。美國政府預定周四公布4月生產者物價指數（PPI），這將揭露躉售成本的壓力。

聯準會（Fed）在5月7日維持利率不變後表示，貿易政策可能導致通膨與失業率雙雙上升的風險提高。

關稅 貿易協議 零售業

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