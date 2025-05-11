未來一周美股四大觀察變數 留意川普關稅動向

未來一周美股有四大觀察變數。（美聯社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅 ，美國與英國已達成協議，留意川普關稅動向及與各國貿易代表就關稅協議的談判進展。

其次是美國聯準會（Fed）官員談話。Fed上周維持利率 不變，可留意官員對經濟、就業、通貨膨脹、利率、關稅等議題的看法。

第三是經濟數據，未來一周將公布的數據包括美國5月密西根大學消費者信心初值、4月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）、進出口物價、零售銷售、工業生產等。

第四是企業財報。未來一周公布財報的美國企業有11家，包含思科、應用材料、Take-Two互動軟體、Monday.com 、NU控股、沃爾瑪、羅斯百貨等。

富蘭克林投顧指出，根據Fastset到5月2日數據，預估S&P 500指數企業今年獲利將成長9.5%。其中，科技股將成長18.4%，科技股仍有後市可期。

彭博資訊統計，至5月8日為止，已有90.2%的S&P 500指數成分股公布財報，50.5%營收優於預期，平均年增4.2%；76.9%的獲利優於預期，平均年增12.3%。另據Factset統計至5月2日資料，預計S&P 500指數第1季企業獲利將成長12.8%，其中醫療保健、通訊服務、科技股將成長42.7%、27.9%、17.5%，表現強勁，但可能尚未反映川普關稅影響。

富蘭克林投顧指出，雖川普關稅存在不確定性，但隨川普關稅政策逐漸軟化且與主要貿易夥伴談判具有進展，影響應不會如市場最初預期的悲觀。此外，川普所謂「龐大的華麗法案（big beautiful bill）」正如火如荼進行，內容囊括延長2017年減稅法案、提高債務上限、鬆綁能源政策等，冀望能在7月4日美國國慶日前通過。若法案順利通過，也有助降低市場不安。