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Fed前理事華許批貨幣政策：就業、通膨不是2選1

編譯林文彬／綜合報導
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Fed下任主席熱門人選華許再次批評Fed貨幣政策舉措。路透
Fed下任主席熱門人選華許再次批評Fed貨幣政策舉措。路透

美國聯準會（Fed）前理事、據傳獲得總統川普青睞的Fed下任主席熱門人選華許（Kevin Warsh），9日暗示Fed可能有調降政策利率的餘裕，並再次批評Fed貨幣政策舉措，認為Fed能兼顧就業和通膨，沒有「殘酷二選一」的問題。

華許曾在2006至2011年擔任Fed理事，辭職原因是反對Fed持續擴張資產負債表規模。

華許向史丹福大學胡佛研究所貨幣政策討論小組表示，Fed規模巨大而且往往還在持續擴張的資產負債表，可能與決定短期貸款利率的主要政策手段各行其是，但如果能「把印鈔機關掉」，Fed就能調降政策利率。

華許也再次批評Fed，認為Fed穩定物價和充分就業兩大目標不是「殘酷二選一」。

華許說：「我們不必藉由推升失業率來讓通膨率下降，Fed討論如何壓低通膨時，真正的意思是如何推升失業率…我們需要讓勞工失業以讓通膨率下降，這是無稽之談，但這已深植於經濟思維，包括Fed。」

「殘酷二選一」是「無稽之談」的想法，其實大致符合Fed過去數年實施政策的方式。在Fed努力下，美國通膨率已從40年高點下滑，但失業率未升破大多數經濟學家認為代表充分就業的水準。

Fed主席鮑爾曾多次表示，勞動市場目前不是通膨的燃料，意味著打擊就業市場對壓低通膨而言幫助不大。

利率 貨幣 史丹福大學

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