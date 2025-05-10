關稅攪局鮮花和包材必漲價 母親節支出恐縮水14%

零售商提醒，新關稅可能推升鮮花和包材等母親節必需品的價格。(路透)

川普關稅 政策所造成的經濟壓力，已使美國人縮減慶祝今年母親節 的預算，根據線上借貸市場LendingTree的調查，這項支出將會下滑14%。

LendingTree對2000名全國消費者的調查顯示，持續的通膨和關稅對商品價格的預期影響，已重創消費者信心，在計畫購買禮物的受訪者中，56%表示受通膨和整體經濟情勢影響，將會減少支出。

LendingTree的調查顯示，71%受訪者計畫今年送禮物，其中42%要送母親、17%表示要送給伴侶，12%送禮對象是婆婆或岳母；50%受訪者表示，今年計畫的花費超出自己負擔能力。專家指出，母親節支出額下降可能是消費者支出普遍下滑的縮影。

「新聞周刊」報導，一些零售商提醒，新關稅可能推升鮮花和包材等母親節必需品的價格。一位花店老闆表示他可能「別無選擇」，只能提高價格來支付進口稅，這導致成本上漲了約 10%。

LendingTree的首席消費者金融分析師舒茲(Matt Schulz)說，關稅對鮮花和巧克力等母親節商品的具體影響「仍有待觀察」，「但事實是，大家應已料到，今年為母親採購的大部分物品價格至少會比去年貴一點」。他說，「這難以接受事實，尤其是考慮到其他日常物價也居高不下。」

持續的通貨膨脹和關稅對商品價格的預期影響已嚴重損害消費者信心，大家對美國經濟的健康和發展軌跡愈來愈悲觀。

一位專家告訴「新聞周刊」，母親節購物量的下降可能預示著消費者支出的普遍下降，據估計，消費者支出佔全國國內生產毛額的三分之二以上。

但儘管LendingTree有這樣的預測，但其他人預測國人在5月11日之前仍將繼續大量支出。

美國零售聯合會(NRF)3月31日至4月7日進行年度調查，今年母親節的支出預計將達到341億元，高於去年的335億元，並接近2023年創下的357億元的紀錄。

NRF產業和消費者洞察副總裁凱卡倫表示，母親節對許多消費者來說是一個重要節日，其平均消費額僅次於冬季假期。「即使面臨經濟不確定性，消費者仍會繼續用禮物和外出活動來慶祝他們生命中特別的女性。」

Lending Tree的舒茨說，「媽媽真正想要的，可能根本不需要你花一分錢。她最想要的，是你的時間。無論是一個電話、一次FaceTime聊天，甚至是一次親自拜訪，大多數父母都會告訴你，能夠與自己的兒女共度美好時光，幾乎就是他們能收到最好的最好的禮物」。