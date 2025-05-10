面對關稅帶來的不確定性 Fed官員：貨幣政策保持耐心

多位聯準會官員重申，面對當前經濟的不確定性，貨幣政策需要保持耐心。（路透）

上周利率 會議決定按兵不動後，首波發言的多位美國聯準會 （Fed）官員都重申，面對當前經濟的不確定性，貨幣 政策需要保持耐心，不急於採取行動，因為川普政府的貿易政策為經濟前景增添風險。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在彭博電視的訪談中，拒絕在不確定的情況下推測貨幣政策走向。他說，就Fed政策現狀，「我們處於良好位置」，「讓我們蒐集關於貿易政策會發生什麼事的更多數據、更多資訊」，了解其對經濟的衝擊，再來決定Fed政策的下一步。

聯準會理事庫格勒在另一個彭博電視訪問提到，美國經濟仍健康，在需要考慮下一步之前，「給我們時間」，能在降低通膨方面取得更多進展。她和威廉斯都認為，現在的利率政策對經濟活動有著溫和的抑制作用。

冰島舉行的會議活動中，Fed理事巴爾演講時表示，他贊同許多經濟學家對於關稅可能推升通膨，同時抑制就業市場的觀點。

巴爾說，「如果我們同時看到通膨率與失業率上升，聯邦公開市場委員會（FOMC，聯準會利率決策機構）可能會陷入困境」。他對當前情況的看法，呼應多位Fed同僚，認為基於經濟起點強勁，而且Fed在推動通膨壓回2%目標有進展，「貨幣政策現在處於良好位置，得以隨情況發展調整」。

13日（周二）將公布的美國4月消費者物價指數（CPI），或許可以讓Fed了解到關稅如何影響通膨。但是克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，在史丹福大學胡佛研究所一場貨幣政策會議外，接受路透訪問時說，從現在到FOMC下一次6月開會之間，沒有太多其他的經濟數據公布。她暗示，要調整利率之前，必須有更明確的數據。意味著要等更長時間，Fed才能有動作。

聯準會貨幣政策的兩大任務是，維持低通膨、強就業。一旦難以取捨時，官員們一致同意，抑制通膨最要緊。

美國銀行（BofA）經濟分析師團隊9日發出的研究報告也指出，「關稅的影響通膨數據應該會從4月開始，接著在5月和6月出現更明顯的證據」。美銀預期，由關稅帶起的通膨應該會是暫時的，但也同時寫道：「我們對此的信心偏低，因為有很好的理由說明通膨可能持續的比我們預期更久。」