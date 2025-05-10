我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股安了？美銀：慎防慢錢也撤離 投資主題宜聚焦「BIG」

川普中東行 海灣國家鉅額投資 盼緩和加薩惡劣局勢

面對關稅帶來的不確定性 Fed官員：貨幣政策保持耐心

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
多位聯準會官員重申，面對當前經濟的不確定性，貨幣政策需要保持耐心。（路透）
多位聯準會官員重申，面對當前經濟的不確定性，貨幣政策需要保持耐心。（路透）

上周利率會議決定按兵不動後，首波發言的多位美國聯準會（Fed）官員都重申，面對當前經濟的不確定性，貨幣政策需要保持耐心，不急於採取行動，因為川普政府的貿易政策為經濟前景增添風險。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在彭博電視的訪談中，拒絕在不確定的情況下推測貨幣政策走向。他說，就Fed政策現狀，「我們處於良好位置」，「讓我們蒐集關於貿易政策會發生什麼事的更多數據、更多資訊」，了解其對經濟的衝擊，再來決定Fed政策的下一步。

聯準會理事庫格勒在另一個彭博電視訪問提到，美國經濟仍健康，在需要考慮下一步之前，「給我們時間」，能在降低通膨方面取得更多進展。她和威廉斯都認為，現在的利率政策對經濟活動有著溫和的抑制作用。

冰島舉行的會議活動中，Fed理事巴爾演講時表示，他贊同許多經濟學家對於關稅可能推升通膨，同時抑制就業市場的觀點。

巴爾說，「如果我們同時看到通膨率與失業率上升，聯邦公開市場委員會（FOMC，聯準會利率決策機構）可能會陷入困境」。他對當前情況的看法，呼應多位Fed同僚，認為基於經濟起點強勁，而且Fed在推動通膨壓回2%目標有進展，「貨幣政策現在處於良好位置，得以隨情況發展調整」。

13日（周二）將公布的美國4月消費者物價指數（CPI），或許可以讓Fed了解到關稅如何影響通膨。但是克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，在史丹福大學胡佛研究所一場貨幣政策會議外，接受路透訪問時說，從現在到FOMC下一次6月開會之間，沒有太多其他的經濟數據公布。她暗示，要調整利率之前，必須有更明確的數據。意味著要等更長時間，Fed才能有動作。

聯準會貨幣政策的兩大任務是，維持低通膨、強就業。一旦難以取捨時，官員們一致同意，抑制通膨最要緊。

美國銀行（BofA）經濟分析師團隊9日發出的研究報告也指出，「關稅的影響通膨數據應該會從4月開始，接著在5月和6月出現更明顯的證據」。美銀預期，由關稅帶起的通膨應該會是暫時的，但也同時寫道：「我們對此的信心偏低，因為有很好的理由說明通膨可能持續的比我們預期更久。」

貨幣 利率 聯準會

上一則

消費者哭了…美牛隻數量創近75年最低 今夏牛肉價格必飆

下一則

美股安了？美銀：慎防慢錢也撤離 投資主題宜聚焦「BIG」

延伸閱讀

Fed理事：關稅推高通膨放緩經濟 聯準會恐陷入困境

Fed理事：關稅推高通膨放緩經濟 聯準會恐陷入困境
1600萬年長者錯失糧食券福利 這方法可快速申請

1600萬年長者錯失糧食券福利 這方法可快速申請
美國聯準會官員：川普關稅措施在現代無先例可循

美國聯準會官員：川普關稅措施在現代無先例可循
MLB／犧牲塔提斯、總教練引爆4分大局 教士打爆洋基牛棚逆轉勝

MLB／犧牲塔提斯、總教練引爆4分大局 教士打爆洋基牛棚逆轉勝

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
美國聯準會官員表示，交換利差交易突然平倉，可能是美國長期公債價格4月暴跌的原因。(路透)

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

2025-05-10 11:37
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

2025-05-09 07:20
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56
「拋售美國」交易大行其道，眾人益發不願持有美國資產，帶動亞洲主要貨幣強勁升值。（路透）

亞幣全面竄高 「出售美國」熱潮 引爆市場劇烈波動

2025-05-05 08:10

超人氣

更多 >
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」

從上海移居美國 她在Target打工半年「收穫不只有錢」
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合