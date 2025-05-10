Fed:勞動市場接近充分就業

聯準會 理事庫格勒(Adriana Kugler)表示，美國勞動市場穩定，根據目前4.2%的失業率和一系列其他指標，很可能已接近聯準會的最大就業化目標。她在對冰島中央銀行的書面致詞中並未涉及經濟前景或貨幣 政策。

需求弱 Expedia營收遜預期

由於美國市場需求低於預期，線上旅遊預訂平台Expedia上季營收未達華爾街預期。在旅遊業準備迎接夏季旺季來臨之際，Expedia也與其他同行一樣面臨業務放緩的局面；而持續的關稅戰和利率上升帶來的經濟不確定性也對消費者支出造成了壓力。

達美韓航收購西捷航空股份

達美航空 宣布，將和大韓航空以5.5億元的價格從私募股權公司Onex Corp手中收購加拿大西捷航空25%的股份。達美航空將投資3.3億元獲得15%的股份，大韓航空將注資2.2億元獲得10%的股份。達美航空還計劃以5000萬元的價格向其合資夥伴法荷航出售並轉讓西捷航空2.3%的股份。

全球股票淨流入創4周新低

截至5月7日當周，全球股票基金吸引的資金流入量為4周以來最小，因為人們擔心關稅對全球經濟的影響，且投資人等待中美貿易談判以獲得更多線索。根據LSEG Lipper的數據，投資人本周僅買進價值8.56億元的全球股票基金，而前一周的淨購買額為61.3億元。

Fed強化操作SRF流動性

聯準會負責執行貨幣政策的官員表示，在市場安然度過上個月的巨大市場壓力後，將逐步加強一項關鍵的流動性工具。聯準會系統公開市場帳戶經理佩利(Roberto Perli)表示，常設回購工具(SRF)操作將在「不久的將來」在上午和下午開放。他指出，「這些提前結算拍賣與當前的下午拍賣相結合，將加強SRF作為貨幣政策實施和市場運作工具的有效性。」

Lyft總訂車量連16季成長

共乘公司Lyft調升股票回購計畫並公布總預訂量優於預期後，股價大漲。執行長里舍爾(David Risher)表示，即使人們普遍擔心在持續經濟不確定性下消費成長放緩，但Lyft並沒有看到「任何值得擔心的事情」。總訂車金額較去年同期成長13%達到41.6億元，略高於StreetAccount預測的41.5億元。本季已是其總訂車量連續第16季成長。