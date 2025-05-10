投資人連4周撤出美國股票基金 本周撤出162.2億美元

截至5月7日，美國股票基金連續第4周出現資金流出，因貿易關稅 的不確定性以及投資人等待中美貿易談判以尋找更多線索。

LSEG Lipper的數據顯示，投資人本周從美國股票基金淨撤出162.2億元，為3月19日以來的最大單周淨銷售額。

然而，美國與英國8日達成的貿易協定引發人們對與其他國家的關稅談判取得進展的謹慎樂觀。美國總統川普也表示，與中國具建設性的談判可能會降低關稅。

瑞銀全球財富管理投資長海菲爾(Mark Haefele)表示：「我們仍然認為美股具有吸引力，史坦普500指數年底的目標價為5800點。」

本周，美國大型股和中型股股票基金分別淨流出136億元和11.2億元。同時，美國小型股股票基金流出量降至6周低點9.17億元。

美國產業基金淨銷售額為28.9億元。投資人分別撤出價值11.8億元、5.07億元和4.2億元的金融、科技、金屬和礦業基金。

本周，美國固定收益市場人氣有所改善，基金投資人向美國債券 基金淨注入35.3億元，為8周以來最高水準。

短期至中期政府和國庫基金淨買進11.5億元，扭轉了前周7.65億元的淨賣出。市政債務基金也淨增加了10.6億元。

同時，投資人淨買進價值284億元的貨幣市場基金，創3月5日以來最大單周淨買量。