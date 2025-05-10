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民調：70%小企業認為美經濟正衰退 66%稱受關稅影響

財經新聞組／綜合報導
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民調顯示有七成企業主認為經濟已正在衰退。（美聯社）
民調顯示有七成企業主認為經濟已正在衰退。（美聯社）

在消費者、企業董事會和華爾街，隨著關稅影響和潛在經濟衰退的不確定性日益增加，川普第二屆政府上任之初帶來的經濟樂觀情緒迅速消退。根據《CNBC》與SurveyMonkey最新本季小型企業調查，企業主也經歷了類似的轉變。

根據調查數據，只有30%的小型企業主認為當前的經濟狀況優秀或良好，而70%的小型企業主認為當前經濟狀況一般或不佳。相較之下，在第1季的民調中，有39%的人將經濟狀況評為優秀或好。

70%的小企業主認為美國正走向經濟衰退，這個觀點在整個政界也有一定的共識：幾乎所有民主黨受訪者都預測會出現經濟衰退，而47%的共和黨人也這麼認為。

此外，51%的受訪者不贊成川普擔任總統的方式。相較之下，2020年他擔任總統的最後一季不支持率為39%。

調查追蹤的小企業信心目前低於川普第一任期內的任何時候，除了新冠疫情危機最嚴重的一季和他總統任期的最後一季。

這項民意調查於2025年4月21至25日對全美2257名自認為是小企業主的人進行了調查。

本財報季大型企業不斷發出警告，擔心關稅將對消費者產生影響。就在上周，珠寶品牌Pandora警告，平價珠寶業的價格將大幅上漲；美泰兒表示可能會提高芭比娃娃和風火輪等玩具的價格；微軟宣布提高Xbox遊戲機和控制器的價格。

小型企業預計也會受到類似的關稅衝擊。51%的受訪者表示，預計貿易政策的變化將在未來12個月內對其業務產生負面影響；而27%的受訪者表示不會產生影響，21%的受訪者表示會產生正面影響。

總體而言，66%的小企業主已經或預計將受到關稅的影響。雖然通貨膨脹和消費者需求仍是小企業主列出的最大風險，分別占24%和18%，但關稅風險從上季的10%上升至17%。

關稅 川普 芭比

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