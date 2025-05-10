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華爾街大多頭：AI是第四次工業革命 30檔科技股能稱霸

編譯季晶晶、簡國帆／綜合報導
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華爾街知名投資機構Wedbush點名卅檔科技股能稱霸ＡＩ時代，其中包括台積電。(本報資料照片)
華爾街知名投資機構Wedbush點名卅檔科技股能稱霸ＡＩ時代，其中包括台積電。(本報資料照片)

華爾街知名投資機構Wedbush在最新出具的報告裡指出，AI（人工智慧）深入日常生活，從聊天機器人到零售促銷個性化，創新狂潮已勢不可擋，所以，盡管有關稅衝擊，科技股長期仍看多，點名30檔科技股能稱霸AI時代，其中包括台積電

Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）長期以來都被認為是華爾街的AI大多頭，他在周4發布的新報告裡直接稱「這是第四次工業革命」，這項革命還會持續好幾年，「代表40年來最大的技術變革」。

艾夫斯最看好6大領域、30家科技公司。在半導體和硬體製造商方面，他稱輝達執行長黃仁勳為「AI教父」，也持續看多超微和台積電，「台積電做為全球領先的晶圓代工廠，將成為全球AI投資增長的受惠者」。

在雲端巨擘領域，艾夫斯預測2025年光雲端巨擘的AI資本支出，可年增40%到超過3,250億美元，「微軟是領頭羊，但谷歌、亞馬遜、甲骨文緊追在後」。

另外，AI客服、搜索優化、廣告個性化和動態定價，都將讓相關公司受惠，蘋果和Meta的前景最光明。

陸股的代表是阿里巴巴和百度，自駕和機器人領域有特斯拉和核能新創事業的Oklo；在資安領域，Zscaler、Palo Alto Networks和CyberArk都深具潛力。雖然關稅仍是隱憂，但艾夫斯認為，長期而言傷害不了AI革命。

當華爾街持續看好台積電等30檔科技股時，台積電頭號競爭對手英特爾也動作不斷。

南韓媒體報導，英特爾據傳和微軟簽署晶圓代工合約，未來，會以18A先進製程生產晶片，這也吸引輝達和Google等科技巨擘的興趣，挑戰台積電霸主地位。科技網站Wccftech更形容，這可能是18A製程的「iPhone時刻」。

朝鮮日報報導，英特爾與微軟簽署18A製程的晶圓代工合約，也正與輝達和Google洽談18A製程，可能以18A製程作為台積電N2製程的替代選項。

英特爾在最近的Direct Connect活動中，表示18A製程是美國最先進的晶片製程，一些報導還指稱表現和效益能與台積電的N2製程相匹敵。朝鮮日報引述產業人士指出，英特爾18A製程晶片預定今年下半年穩定量產。

此時也正值英特爾新任執行長陳立武掌舵不久。Wccftech指出，據傳在陳立武的願景下，英特爾將把關鍵焦點放在電子設計自動化（EDA）、封裝以及晶圓代工。美國科技巨頭會對18A製程有興趣的原因，包括尋求降低地緣政治風險與緩解關稅壓力。

台積電 AI 英特爾

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