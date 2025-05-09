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「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

編譯林文彬／綜合外電
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「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）
「股神」巴菲特一筆大型投資近來表現疲弱。（美聯社）

隨著國際油價走跌導致原油生產商股價下挫，有「股神」之稱的波克夏（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特大舉投資的西方石油公司（Occidental Petroleum），部位價值已從高點縮水逾60億美元。

道瓊社報導，波克夏是在2022年開始投資西方石油股票，目前已持有西方石油28%股權，是該公司最大股東。波克夏持有的西方石油股票買進價格大多高於每股50美元，但目前該股落在40美元左右。FactSet數據顯示，波克夏西方石油股票部位價值已從去年高點下滑約64億美元。

投資人和分析師正猜測巴菲特指定的接班人阿貝爾（Greg Abel）會拋售部分西方石油股票、趁股價跌跌不休加碼買進，或甚至直接提議收購西方石油整家公司。外界大多認為波克夏不會出清西方石油部位，原因是波克夏對投資充滿耐心，禁得起等待西方石油股價擺脫頹勢。

西方石油7日宣布，計劃削減今年約3%支出，原因之一是效率提升。西方石油股價8日收漲6.2%，報每股41.44美元。

已有跡象顯示，巴菲特對西方石油的熱情可能已稍微消退。巴菲特在波克夏過去三場年度股東會上都曾談論西方石油，但上周六在股東會上未提到這家公司。今年是巴菲特最後一次以波克夏執行長身分參加波克夏股東會，巴菲特已宣布今年底前將卸下執行長一職。

巴菲特過去曾投資石油股，但對投資這些股票感到後悔。舉例來說，巴菲特2008年曾大舉投資康菲公司（ConocoPhillips），但全球經濟陷入衰退和油價重挫導致該股股價大跌。

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