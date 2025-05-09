我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

600紐約市警新血授銜 2華裔獲最高獎 盼為華社樹立榜樣

紐約州大學「傳承招生」制 民團群起籲終結

川投顧再現？川普高喊「美經濟將如火箭飆升」：現在就去買美股

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普高喊美國經濟將直衝而上，呼籲眾人現在就去買股。（路透）
川普高喊美國經濟將直衝而上，呼籲眾人現在就去買股。（路透）

總統川普強烈呼籲投資人「現在就去買美股」，聲稱美國經濟即將「像火箭一樣直衝而上」，將出現前所未見的市場行情。他說，若稅改法案順利過關，加上近期一系列貿易協議的推進，將為美股帶來重大利多。

當川普被問及是否會與聯準會主席鮑爾見面時，川普語帶批評表示，「跟他講話像對牆講話」，並抱怨鮑爾在其他央行紛紛降息時仍按兵不動，「慢半拍鮑爾」是他為對方取的綽號。他認為，即便如此，美國經濟仍足夠強健，因為他在第一任期內大幅減稅、放寬監管，打下良好基礎。

川普特別強調，正推動的稅改法案可稱為「一個大又美麗的法案」，將為美國帶來歷來規模最龐大的減稅措施，涵蓋企業投資抵減等內容，不僅對國內企業有利，也將深化與英國等國的經貿合作。他認為，若該法案順利過關，再加上即將簽定的多項貿易協議，美國經濟將進入高速成長的新階段。

川普強調，如果這項法案通過，美國經濟將像火箭一樣直衝而上，會出現前所未見的行情，並直接呼籲投資人「現在就去買股票」，因為美股將受惠於政策紅利、企業獲利提升與投資熱潮。他並指出，民主黨人反對該法案只是為了政治立場，批評他們患有「川普妄想症」，若法案是由其他人提出，早就獲得支持。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

川普 鮑爾 美股

上一則

華爾街大多頭：AI是第4次工業革命 最看好台積電、輝達等科技股

下一則

「股神」巴菲特也看走眼 這檔股票害他損失64億美元

延伸閱讀

對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效

對中關稅 川普考慮從145%降至50% 最快下周生效
又改變主意了？川普傳考慮提高富人稅率

又改變主意了？川普傳考慮提高富人稅率
媒體揭新教宗良14世投票紀錄 疑似共和黨人但反對川普

媒體揭新教宗良14世投票紀錄 疑似共和黨人但反對川普
新教宗昔日社媒推文被挖…為共和黨員 但多次批評川普移民政策

新教宗昔日社媒推文被挖…為共和黨員 但多次批評川普移民政策

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作

嬰兒潮退休導致工廠缺人 11年級高中生獲7萬年薪工作
Trader Joe's這碗3.99元冷凍餐 上班日當午餐恰恰好

Trader Joe's這碗3.99元冷凍餐 上班日當午餐恰恰好