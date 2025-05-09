蘋果Safari擬新增AI搜尋 Alphabet受累股價大跌7%

谷歌搜尋獲得許多分析師背書。（路透）

在蘋果考慮在網頁瀏覽器Safari添加AI 搜尋選項，導致Alphabet股價大跌7%，市值蒸發約1500億美元後，許多華爾街 銀行為該公司背書。

Alphabet旗下的谷歌 目前是蘋果瀏覽器的預設搜尋選項。該公司每年為此支付蘋果200億元。

根據《彭博》報導，蘋果服務資深副總裁庫伊(Eddie Cue)在司法部針對Alphabet的訴訟中作證表示，Safari瀏覽器上的谷歌搜尋量上月首次下降。

庫伊指出，隨著客戶轉向人工智慧(AI)搜尋供應商，Safari搜尋量出現下降。並表示蘋果正在「積極考慮」將Perplexity等AI搜尋引擎納入其預設Safari網路瀏覽器中。

谷歌稍後發表聲明表示：「搜尋的整體查詢量繼續成長。其中包括來自蘋果設備和平台的總查詢量。」

Jefferies、TD Cowen、花旗和摩根大通等華爾街分析師均維持對該股的買入或加碼評級。

Jefferies分析師希爾(Brent Thill)和摩根大通分析師蘇爾(Harlan Sur)都認為市場對庫伊言論的反應「過度」，並表示，庫伊可能試圖證明搜尋市場競爭激烈，有助加強谷歌的實力，使其不會失去200億元的生意。

蘇爾表示，蘋果「有動機讓谷歌在搜尋領域顯得弱勢，同時凸顯搜尋競爭的加劇及其對蘋果業務的重大影響」。

希爾寫道：「考慮到谷歌向蘋果支付了巨額費用以成為其預設搜索提供商，蘋果可能是強調支持谷歌在搜索領域並不反競爭的論點；並點出AI提供商的風險，這可能有利於谷歌在對反競爭行為指控的訴訟中勝出。」

TD Cowen的布萊克雷吉(John Blackledge)指出，谷歌將其自有AI模型Gemini整合到其搜尋引擎中以總結搜尋結果的措施，每月在140個國家和地區擁有15億用戶。並指出，AI概覽搜尋目前為谷歌創造的收入與傳統搜尋相同，支持了AI搜尋不會蠶食谷歌核心廣告業務的觀點。