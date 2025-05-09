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缺乏票房大片 串流媒體搶觀眾 華納兄弟Q1營收未達預期

財經新聞組／綜合報導
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華納兄弟探索公司(WBD)第1季營收未達預期，因為缺乏票房大片；且由於消費者繼續放棄有線電視轉而選擇串流媒體，其傳統電視業務表現疲軟。

與媒體業其他公司一樣，華納兄弟探索頻道每年都會流失數千名有線電視用戶，對該公司持續製作熱門內容和提高串流媒體業務盈利能力造成壓力。

美國威脅對外國製作的電影徵收關稅，也給電影業帶來更多麻煩，因為電影業的大製作往往是跨洲製作。

今年第1季，WBD努力複製去年《沙丘：第二部》的成功，該片票房收入超過7億元。該公司當季推出的重頭戲是奉俊昊執導的科幻黑色喜劇《米奇17號》，票房收入僅略高於其公布的預算。

這意味著電影部門營收下降18%至23.1億元，低於預期的27.3億元。

然而，該公司憑藉庫格勒(Ryan Coogler)的恐怖片《罪人》和大片《MINECRAFT麥塊電影》在第2季取得強勁開局，全球票房收入近9億元，成為2025年至今票房最高的影片。其夏季檔影片陣容也很強大，由漫威長期熱門影片製作人岡恩(James Gunn)執導的《超人》將於7月上映。

包括CNN、探索頻道和動物星球在內的電視網路部門收入下降7%。

第1季整體營收下降10%至89.8億元，低於分析師平均預期的96億元。

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