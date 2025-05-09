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美股最錢線／電力需求激增 公用事業類股跑贏史指

財經新聞組／綜合報導
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即使電價不確定性引發人們對經濟衰退的擔憂，但隨著電力需求激增，公用事業類股今年以來的表現仍優於史坦普500指數。

史坦普公用事業特選ETF(XLU)上漲超過6%，而史指下跌4%，科技股(XLK)下跌7%，非必需消費品(XLC)下跌11%。

雖然在4月2日川普總統宣布關稅政策後，公用事業類股隨市場其他類股下跌，但跌幅並不那麼嚴重。

CFRA分析師里奇(Daniel Rich)表示：「總體而言，公用事業似乎受到關稅的影響最小。」「絕大多數公用事業公司的資本投資預算依賴於美國的勞動力、材料和能源。」

由於人工智慧(AI)熱潮和國內製造業的努力推動資料中心成長，刺激了電力需求的成長，該產業也因而表現優異，2024年成長23%。

就算人們擔心貿易戰會引發經濟衰退，但這種需求仍然強勁。

高盛分析師指出：「電力需求沒有出現衰退的跡象。」「今年以來，美國電力需求同比成長5.5%，而過去10年的年均成長率為0.6%。」

分析師表示，所有電力需求領域都對這些成長做出貢獻，包括住宅領域。

美國能源資訊署(EIA)預計，隨著新的半導體和電池製造業務上線，今年工業領域的電力需求將成長最快。資料中心的能源消耗預計也將增加。

能源控股巨頭杜克能源6日宣布，4月與兩家客戶簽署了近1000兆瓦資料中心專案的協議。

杜克能源執行長西德里斯(Harry Sideris)在財報電話會議上表示：「預計負載成長將達到我30年職業生涯中從未見過的水平，這將推動未來十多年創紀錄的基礎設施建設。」

杜克能源股價今年上漲13%。其同行南方電力公司和Exelon公司也分別上漲12%和23%。

谷歌7日宣布與先進核子專案開發商Elementl Power合作，這再次代表科技巨頭對電力的需求無止境。（財經新聞組）

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