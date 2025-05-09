美初請失業金上周減1.3萬人回落至22.8萬人 降幅超預期

美國新申請失業救濟金人數上周降幅超過預期，顯示即使關稅 風險正在加劇，但勞動市場持續緩慢發展。

美國勞工部 表示，截至5月3日當周，首次申請失業救濟金人數經季節性調整後下降1.3萬人至22.8萬人。經濟學家原先預測最新一周的初請失業金人數將達23萬人。

失業救濟金申請人數的下降部分抵消了紐約州學校春假帶來的提振，之前春假期間失業救濟金申請人數曾升至兩個月高點。川普總統的全面關稅、包括將中國進口商品的關稅提高至145%，已經打擊了企業和消費者信心，加劇了經濟的不確定性。

經濟學家表示，商業和消費者調查的疲軟蔓延到所謂的硬數據如失業救濟申請、通膨和就業報告，只是時間問題。

聯準會 7日將基準隔夜利率維持在4.25-4.5%區間。政策制訂者指出「失業率上升和通膨上升的風險已經上升」。

聯準會主席鮑威表示，「至今為止宣布的關稅調升幅度遠遠超出預期」，並補充說，「如果持續下去，可能會導致通膨上升、經濟成長放緩和失業率上升。」

在新冠疫情期間和之後，雇主很難找到勞動力，因此不願解雇員工，這是勞動市場缺乏彈性的主要原因。一些受貿易緊張局勢影響較大的公司已經開始裁員，不過規模較小。

美國供應管理協會(ISM)的調查顯示，4月製造業就業形勢依然低迷，並指出「裁員是主要手段，代表裁員正變得更加緊迫」。

經濟不確定性的上升使得企業在招募更多員工方面更加猶豫，導致失業者陷入長期失業狀態。

截至4月26日當周，持續申領失業救濟金人數減少了2.9萬人，經季節性調整後為187.9萬人。

4月失業率維持在4.2%不變，但失業持續時間中位數從3月的9.8周躍升至10.4周。4月經濟增加了17.7萬個就業機會。