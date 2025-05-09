英特爾傳與NVIDIA、Googl洽談採用18A製程 挑戰台積電霸主地位

科技網站Wccftech指出，英特爾18A製程可能迎來「iPhone時刻」。(路透)

南韓媒體報導，美國晶片巨擘英特爾 （Intel）據傳和微軟洽談簽署以18A先進製程生產晶片的大規模晶圓代工合約後，也吸引輝達（NVIDIA）和Google等科技巨擘的興趣，挑戰台積電 的霸主地位。科技網站Wccftech更形容，這可能是18A製程的「iPhone時刻」。

朝鮮日報報導，英特爾已與微軟簽署18A製程的晶圓代工合約，也正與輝達和Google洽談18A製程，可能以18A製程作為台積電N2製程的替代選項。

英特爾在最近的Direct Connect活動中，表示18A製程是美國最先進的晶片製程，一些報導還指稱表現和效益能與台積電的N2製程相匹敵。朝鮮日報引述產業人士指出，英特爾18A製程晶片預定今年下半年穩定量產。

此時也正值英特爾新任執行長陳立武 掌舵不久。Wccftech指出，據傳在陳立武的願景下，英特爾將把關鍵焦點放在電子設計自動化（EDA）、封裝以及晶圓代工。美國科技巨頭會對18A製程有興趣的原因，包括尋求降低地緣政治風險與緩解關稅壓力。