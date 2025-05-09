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財經簡訊

財經新聞組／整理

餐廳品牌國際營收未達預期

Restaurant Brands第1季營收未達預期，原因是關稅相關不確定性導致旗下漢堡王等連鎖餐廳需求疲軟。由於精打細算的美國人堅持在家做飯，優先購買生活必需品而非外出用餐，餐飲業一直在應對持續的銷售下滑。根據LSEG 彙編的數據，該公司上季營收為21.1億元，而分析師平均預期為21.3億元。

4月天然氣液體出口創新高

船舶追蹤數據顯示，即使美國和中國之間的貿易戰導致美國對最大買家天然氣出口量減少，但4月美國天然氣液體出口量仍創下歷史新高。天然氣液體(NGL)包括例如乙烷、丁烷和丙烷，這些產品用於製造塑膠和化學品以及用於取暖和烹飪。由於豐富的廉價頁岩天然氣，美國出口自2010年以來每年都創下新高。

Tapestry三度調升全年財測

Tapestry第三次調升2025年的營收和獲利財測，利用其受美國全面關稅影響較小以及其熱門Coach手袋全價銷售上漲的優勢。由於北美和中國年輕購物者對其Tabby、Brooklyn和Empire皮包的穩定需求，該公司第3季銷售超出預期。目前預計每股獲利約為5元，而先前的預測為4.85至4.9元。

Peloton寄望影片訂閱量增加

健身公司Peloton Interactive調升2025年營收財測，希望透過增加其教學影片的訂閱量來抵消其健身器材需求的放緩。生產動感單車和跑步機等設備的Peloton一直在從硬體轉向軟體優先。該公司目前預計2025年營收將在24.6至24.7億元之間，比先前預測範圍的中位數增加750萬元。

康菲石油上季獲利超出預期

康菲石油公司第1季獲利潤超過華爾街預期，並表示財務長布洛克將在該公司工作39年後退休。康菲石油公司斥資225億元收購馬拉松石油公司，增強其在二疊紀、鷹福特和巴肯盆地的業務，同時也使該能源公司獲得了在阿納達科頁岩層和赤道幾內亞的業務。

Shopify估本季營收高於預期

Shopify預測第2季營收將高於華爾街預期，代表即使全球貿易不確定性可能衝擊零售業務，但這家電子商務公司仍在穩步吸引賣家。然而Shopify預計本季毛利將以百分之十以上高百分比成長，低於分析師預計的漲幅20.2%。

天然氣 石油 華爾街

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